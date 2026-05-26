[속보] BTS, 美 'AMA' 통산 두번째 대상.."군 복무 후 수상해 영광"

사진=AMAs 공식 유튜브 채널

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 방탄소년단이 미국 '아메리칸 뮤직 어워즈(AMAs)'에서 두번째 대상 트로피를 품에 안았다.

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26일(한국시간) 방탄소년단은 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 '2026 아메리칸 뮤직 어워즈'(AMAs)에서 대상 격인 '올해의 아티스트(Artist of the Year)'를 수상했다.

브루노 마스, 테일러 스위프트, 레이디 가가 등 글로벌 팝스타들과의 치열한 경쟁 끝에 거머쥔 성과다. 지난 2021년 '버터'(Butter)로 아시아 가수 최초로 '올해의 아티스트' 상을 수상한 후 5년 만에 또 한 번 역사를 쓴 방탄소년단이다. '아메리칸 뮤직 어워즈'는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈와 함께 미국 3대 대중음악 시상식으로 꼽힌다.

사진=AMAs 공식 유튜브 채널

RM은 "모두 군 복무를 마친 후 다시 소중한 상을 받게 되어 영광"이라며 "이 상은 팬 투표로 결정된다. 13년 동안 우리 곁을 지켜준 전세계 아미에게 감사와 존경을 표한다"라며 팬 아미에게 감사 인사를 전했다.

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이로써 방탄소년단은 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 타이틀곡 '스윔(SWIM)'으로 '송 오브 더 서머(Song of the Summer)'를 수상한데 이어 대상까지, 2관왕에 오르게 됐다.

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한편 방탄소년단은 군백기를 끝내고 지난 3월 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)으로 컴백했다.

joyjoy90@sportschosun.com