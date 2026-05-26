한그루, 이혈 테라피로 확 달라졌다…전후 차이에 충격 "얼굴이 반만 올라가"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한그루가 이혈 테라피로 달라진 얼굴선에 만족했다.

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26일 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서는 '붓기 관리 맛집 다녀왔습니다. 이혈 테라피 리얼 후기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한그루는 부기 관리를 위해 평소 자주 가는 이혈테라피를 받으러 갔다. 한그루는 "배우 경수진 언니 유튜브에도 나오는 곳이다. 언니가 뭘 추천하는 사람이 아닌데 이거 진짜 좋다고 같이 하자더라. 너무 신기한 게 얼굴이 실시간으로 변하는 게 보인다. (얼굴이) 반만 올라가고 이런 게 보이니까 너무 충격을 받았다. 그날부터 이혈 테라피에 완전 맛을 들였다"고 밝혔다.

한그루는 "지속적인 효과가 있는 건 아닌데 항상 우리가 중요한 일을 앞두게 되지 않냐. 그럴 때 한번씩 와서 꼭 했으면 좋겠다"며 "오늘은 원장님이 촬영하니까 풀코스로 해주신다 했는데 급할 때는 와서 받으면 금방 끝난다. 원장님이 15~20분 만에 해주시면 촬영 가기 전에 할 수 있다. 해보면 중독된다"고 밝혔다.

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원장님의 도움으로 스트레칭을 시작한 한그루. 한그루는 스트레칭만으로 부기가 빠져 눈길을 모았다. 이어 이혈 테라피를 받은 한그루는 아파하면서도 실시간으로 달라지는 얼굴 변화에 놀랐다.

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한그루는 "한채아 언니 데려와서 하는데 너무 신기하더라. 그 언니는 주름이 없어지더라"라고 밝혔다.

한그루는 "영구적인 효과는 없지만 진짜 중요한 일 앞뒀는데 갑자기 성형할 수 없지 않냐. 시술 같은 것도 멍들고. 시술도 조심해야 한다. 근데 이런 건 건강에도 좋고 2~3일 전에 하시고 예쁘게 가시면 좋을 거 같다"고 밝혔다.

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테라피를 마친 후 전후 차이를 비교하기 위해 사진을 찍은 한그루. 사진을 찍은 결과 한그루의 얼굴선 차이는 확연히 달라졌다. 눈에 띄는 변화에 제작진도 깜짝 놀랐다.

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wjlee@sportschosun.com