[SC현장]"시력 잃는 새 경험"….'눈동자' 신민아, '로코퀸'에서 '스릴러 퀸'으로(종합)

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 신민아가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

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[스포츠조선 정빛 기자] 우리가 알던 '로코 퀸' 신민아는 없다. 배우 신민아가 특유의 러블리함을 지우고 강렬한 스릴러 퀸으로 파격 변신에 나선다. 난도 높은 1인 2역은 물론, 시력을 잃어가는 복잡한 심리 표현과 육체적 고충까지 완벽하게 소화, 한여름 극장가를 서늘하게 물들일 준비를 마쳤다.

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26일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '눈동자' 제작보고회가 열렸다. 이날 현장에는 염지호 감독, 배우 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아가 참석했다.

'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 서진이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 서스펜스 스릴러 영화다. 영화 '옆집사람'으로 데뷔한 염지호 감독이 연출을 맡아 스릴러의 긴장감을 특유의 감각적인 연출로 표현해냈다.

염 감독은 "집착과 시선에 대한 영화다. 오프닝 시퀀스에 잘 보여줘야겠다고 생각했다. 오프닝 시퀀스를 보시면 어떤 영화인지 알 수 있게 하려고 노력했다"라며 "영화지만 의학적인 관점도 필요해서 안과 의사들에게 자문도 받았다. 영화를 볼 때 너무 불편하면 안 되니까, 세 단계 정도 나눠서 표현하려고 했다. 눈이 근시인 사람처럼 흐리게 보이거나, 어둡게 보이도록 했다"라고 설명했다.

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 이승룡, 김영아, 신민아, 김남희(왼쪽부터)가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

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영화 '3일의 휴가', '디바', 드라마 '악연', '우리들의 블루스' 등 다양한 작품에서 다채로운 연기력을 보여줬던 신민아는 유전성 시신경병증으로 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과, 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인으로 1인 2역을 완벽 소화한다.

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신민아는 "저도 이 시나리오를 읽고, 다양한 감정을 느끼는 스릴러 작품이 될 것 같다는 생각이 들었다. 1인 2역이기도 하지만, 동생의 죽음을 파헤치는 와중에 시력을 점점 잃어가니 그것에 대한 공포심이 흥미롭게 느껴지더라. 그걸 연기하는 제가 궁금했다. 찍을 때 역시 새로운 경험을 했다고 말씀 드리고 싶다"고 말했다.

1인 2역을 맡은 만큼, 캐릭터 변화도 줬을 것으로 보인다. 신민아는 "서진과 서인은 얼굴은 같지만, 표현하는 성격이 달랐다. 둘 다 시력을 잃어가는 공통점은 있지만, 서진이가 서인에게 복잡한 마음이 있다. 챙겨주기도 하지만, 열등감도 있다. 그런 동생이 사라지면서 깨닫는 게 있고, 그러는 중 시력을 잃어간다. 그 사이 미묘한 것들을 표현하려고 했다"고 밝혔다.

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 신민아가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

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시력을 잃어가는 연기에도 "눈이 안 보이는 역할을 하기 위해, 한쪽 눈동자를 다른 데 두려고 노력했다. 안 보이는 것에 대한 공포감과 답답함을 많이 느끼면서 살리려 했다"며 "쉽지 않았는데 새롭게 뭔가를 할 때, 새롭게 표현하는 재미도 있었다. 마음과 다르게 노력했다고 생각하는데, 잘 표현이 됐나 걱정도 들더라. 진짜처럼 보이려고 노력했던 부분이 있다"라고 짚었다.

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그러면서 "사실 너무 어려웠다. 캐릭터적으로 장치도 있었고, 어떻게 담기고, 어떻게 표현 해야 할지를 감독님과 대화를 많이 했다. 붕대를 감고 있어서 안 보이는 답답함이 있었고, 위협감과 무언가를 찾아야 하는 압박감에 도망가는 신이 많아서 육체적으로 힘들기도 했다. 쌍둥이간 관계에서 감정적으로도 힘들었다. 어떻게 표현해야 다르고, 긴장감을 더 올릴 수 있을지 생각이 많아서 힘들었다"라고 말했다.

이어 "이러다가 눈이 여기에 있는 것 아닌가라는 생각이 들 정도로 연습을 열심히 했다. 그러다 보니 두통이 오기도 했다. 눈이 안 보이는 연기를 하다 보니, 청각이 정말 예민해지더라. 조명을 옮기거나, 사람들의 발소리가 예민하게 들린다는 걸 저도 찍으면서 느꼈다. '이 감각이 눈에서 멀어지면, 다른 데 살아나는구나'라며 다른 경험을 했다"라고 전했다.

기존 러블리한 이미지와 반전인 스릴러 장르를 택해 눈길을 끌기도 한다. 신민아는 "예전부터 꽤 하고 싶었다. 기회가 닿으면 계속 참여하고 싶다"라고 밝혔다.

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 김남희가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

드라마 '재벌집 막내아들', '스위트홈' 등 매 작품 굵직한 존재감을 드러냈던 김남희는 서진의 집착을 경계하면서도 그녀의 눈이 돼 서인의 죽음을 함께 추적하는 담당 형사 도혁을 연기한다. 김남희는 첫 상업 영화 도전에 "감독님이 캐스팅을 해주셔서 즐겁게 했다. 역할도 너무 매력적이었다. 시간적으로도 영화를 할 수 있는 타이밍도 됐다"라고 했다.

그러면서도 "제가 무서운 것을 잘 못 본다. '전설의 고향'은 그나마 볼 만 했는데, '토요미스테리' 같은 건 못 본다. 그런데 촬영할 때는 사람들이 다 지켜주니 괜찮았다"라면서 웃었다.

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 이승룡이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

드라마 '은애하는 도적님아', '그 해 우리는' 등으로 얼굴을 알리며 스크린 연기에 처음 도전하는 이승룡은 집요한 광기로 서진에게 집착하는 모델 현민을 연기해 스릴러 장르의 매력을 가미한다. 이승룡은 "왜 서진에게 집착을 하게 됐는지, 서진을 어떤 시선으로 보게 됐는지를 중점적으로 생각하고 연기했다"라며 "감독님께서 현장에서 많이 열어주셨다. 에너지가 부족하다고 느껴질 때마다 더 광기 있는 모습 보여달라고 하셨다"고 전했다.

이어 "현민과 다른 결을 가진 사람이라, 역할을 준비할 때부터 현민의 행동에 이유를 찾으려 했다. 정신적으로 피폐해진 순간도 있었다"라고 하자, MC 박경림이 "신민아 씨 사진을 집에 두기도 했느냐"라고 물었다. 이에 이승룡은 "그 정도까진 하진 않았다"라며 웃었다.

신민아는 "저야말로 진짜 무서웠다. 같이 위협받는 상황이었고, 눈도 안 보여지는 시점부터 광기가 돋보였기 때문에 진짜 무서웠다. 영화 보시면 이승룡 씨의 버럭 하는 모습에 많이 놀라실 것 같다. 제가 소리지르는 게 진짜 리얼하다는 걸 알 수 있을 것"이라고 예고했다.

영화 '눈동자' 제작보고회가 26일 오전 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 김영아가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

드라마 '소년심판', '사내맞선' 등에서 시선을 사로잡는 연기를 선보였던 김영아는 스토커에게 위협받는 서진의 신변 보호 형사 미경으로 합류해 신선하고도 흥미로운 조합으로 감각적이고 몰입감 높은 서스펜스 스릴러를 그려낸다. 김영아는 "형사 역할 중에서도 신변 보호 형사다. 피해자가 가장 믿을 수 있는 존재가 돼야 했다. 서진이 믿고 안도할 수 있는 사람이 되려고 안도감을 주려고 했다"고 역할을 설명했다.

끝으로 극장에서 '눈동자'를 꼭 봐야 하는 이유를 다섯 자로 표현하기도 했다. 염 감독도 "시청각 체험"이라 했고, 김영아는 "궁금하잖아"고 했고, 이승룡은 "여름이잖아"라고, 김남희는 "재미있을 걸"이라고 했다.

신민아는 "눈동자니까"라며 "눈동자를 자세히 봐야 한다"고 "안 보이는 상황에서 누군가에게 쫓기는 공포감이 스릴러가 차별점이 있을 것 같다. 디테일이 극장에서 봐야 다 담길 것 같다. 그러니 극장에서 봐주시면 감사할 것 같다"라고 덧붙였다.

영화 '눈동자'는 오는 6월 24일 개봉한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com