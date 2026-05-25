e스포츠, 소년체전에서 첫 발걸음 뗐다…강원·충남 초대 챔피언 등극

제55회 전국소년체전 e스포츠 종목 'FC 온라인'에서 입상을 한 선수들이 함께 기념 촬영을 했다. 사진제공=한국e스포츠협회

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전국소년체육대회 무대에 처음 정식종목으로 채택된 e스포츠가 초대 챔피언을 배출하며 제도권 스포츠 편입 가능성을 다시 한번 입증했다.

단순 이벤트성 참가를 넘어, 학생 선수 육성과 학교 스포츠 체계 안착이라는 새로운 과제도 본격화되는 분위기다. 또 소년체전 데뷔를 통해 향후 전국체육대회에서의 정식 종목 채택도 충분히 가능할 것으로 기대된다.

한국e스포츠협회는 강원특별자치도와 충청남도가 제55회 전국소년체육대회 e스포츠 종목 초대 우승을 차지하며 대회가 성황리에 막을 내렸다고 25일 밝혔다.

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올해 소년체전은 e스포츠가 처음으로 정식종목에 포함된 대회다. 전국 17개 시도에서 총 43명의 선수가 참가했으며, 경기는 부산이스포츠경기장에서 'FC 온라인' 개인전과 단체전 방식으로 진행됐다. 개인전에서는 강원특별자치도 소속 홍석우가 초대 챔피언에 올랐다. 결승에서 충청남도 최연우를 상대로 세트 스코어 3대0 승리를 거두며 정상에 섰다.

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특히 홍석우는 16강 진출전부터 결승까지 이번 대회 참가 선수 가운데 가장 많은 5경기를 치르며 우승을 차지해 눈길을 끌었다. 준우승은 충청남도 최연우가 차지했고, 공동 3위에는 충청북도 진무율과 제주특별자치도 황진환이 이름을 올렸다.

단체전에서는 충청남도(최연우·최시우·윤예준)가 초대 우승팀에 등극했다. 결승에서 제주특별자치도와 맞붙은 충청남도는 연장전과 승부차기까지 이어진 접전 끝에 분위기를 가져오며 세트 스코어 3대0 승리를 완성했다. 2위는 제주특별자치도가 차지했으며, 공동 3위에는 강원특별자치도와 대전광역시가 올랐다.

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이번 대회는 단순 우승 경쟁 이상의 의미를 남겼다는 평가다. e스포츠가 전국소년체전 정식종목으로 편입되면서 학생 선수들의 활동과 기록이 공식 체육 시스템 안에서 인정받게 됐기 때문이다. e스포츠가 생활체육과 학교 스포츠를 넘어 본격적인 학생 선수 육성 체계로 진입하기 시작했다는 평가도 나온다. e스포츠는 지난 2014년 전국체전 동호인 종목으로 운영된 이후 약 10년 만에 다시 국가 공인 체육대회 무대에 이름을 올렸다.

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김영만 한국e스포츠협회장은 폐회사를 통해 "이번 소년체전 정식종목 참가를 계기로 학교 스포츠 현장에서 e스포츠의 새로운 가능성을 확인했다"며 "학교 e스포츠 생태계 조성과 전국체전 정식종목 입성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

경기장에는 'FC 온라인' 체험존과 이벤트 매치, 지역 선수단 응원전, 학교 e스포츠 홍보 부스 등 다양한 부대행사가 함께 운영됐으며, 선수 가족과 팬 등 약 500명이 현장을 찾았다.

이번 제55회 전국소년체육대회 e스포츠 종목은 대한체육회가 주최하고 부산광역시와 부산광역시교육청, 부산광역시체육회, 한국e스포츠협회가 공동 주관, 문화체육관광부와 교육부가 공동 후원했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com