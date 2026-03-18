"3-0→0-3→0-5" '인구 5만' 보되/글림트, 3골차 수성 실패…막내린 창단 첫 UCL 기적 여정, 스포르팅 대역전 8강행
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[스포츠조선 김성원 기자]유럽챔피언스리그(UCL)판 '칼레의 기적'이 막을 내렸다.
인구 5만의 소도시 보되를 연고로한 노르웨이의 보되/글림트가 무너졌다. 보되/글림트는 18일(이하 한국시각) 포르투갈 리스본의 주제 알발라드에서 열린 스포르팅 CP(포르투갈)와의 2025~2026시즌 UCL 16강 2차전에서 120분 연장 혈투 끝에 0대5로 대패했다.
지난 12일 홈에서 열린 1차전에서 3대0로 완승한 보되/글림트는 꿈의 8강행에 바짝 다가섰다. 그러나 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. 스포르팅은 90분 혈투에서 3-0으로 승리하며 승부를 원점으로 돌렸다.
연장에서 희비가 엇갈렸다. 스포르팅이 2골 더 터트렸다. 보되/글림트는 1, 2차전 합계 3대5로 패하며 8강 진출에 실패했다.
'칼레의 기적'은 1999~2000시즌 프랑스 4부리그의 칼레 라싱 위니옹 FC가 쿠프 드 프랑스(프랑스 FA컵)에서 칸, 스트라스부르, 보르도 등 강팀들을 줄줄이 꺾고 준우승한 '이변'의 대명사다.
보되/글림트는 지난 시즌 노르웨이 1부 리그 준우승 자격으로 올 시즌 UCL 예선 플레이오프 진출권을 획득했고, 스투룸 그라츠(오스트리아)를 꺾고 조별리그에 해당하는 리그 페이즈에 진출했다.
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보되/글림트는 1916년 9월 창단됐다. 지난 시즌 유로파리그 준결승까지 올라 유럽 축구계를 놀라게 했다. 도화선이었다. UCL에서 창단 109년여 만에 처음으로 16강 진출의 기적을 연출했다.
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리그 페이즈부터 이변의 연속이었다. 2차전과 6차전에서 토트넘(잉글랜드), 보루시아 도르트문트(독일)와 각각 2대2로 비겼고, 7차전에선 맨시티(잉글랜드)를 3대1로 꺾은 대파란을 일으켰다. 8차전 최종전에선 아틀레티코 마드리드(스페인)를 2대1로 물리치고 2연승을 질주, 마지막 날 플레이오프 진출권인 23위로 점프했다.
16강 플레이오프에선 '이탈리아 명가' 인터 밀란을 제압하는 대이변을 연출했다. 그러나 16강 벽은 넘지 못했다.
크예틸 크누트센 보되/글림트 감독은 "우리는 경기에 집중한 것이 아니라 그 상황에 압도당했다. 스포르팅은 아무것도 신경 쓰지 않았지만, 우리는 첫 터치부터 결과에 대해 생각하고 있었다"며 아쉬워했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
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