사상 첫 '공채' 사령탑! 김정수 감독, U-20 첫 지휘…34명 명단 발표, 전원 2007년생

기사입력 2026-03-18 10:19


사상 첫 '공채' 사령탑! 김정수 감독, U-20 첫 지휘…34명 명단 …
제주월드컵경기장/ K리그 승강플레이오프/ 2차전/ 승강PO/ 제주SKFC vs 수원삼성블루윙즈/ 제주 김동준, 김정수 감독대행/ 경기 종료/ 승리 세레머니/ 잔류 기쁨/ 포옹/ 사진 정재훈

사상 첫 '공채' 사령탑! 김정수 감독, U-20 첫 지휘…34명 명단 …

[스포츠조선 김성원 기자]김정수 감독이 지휘봉을 잡은 20세 이하(U-20) 대표팀이 첫 소집훈련을 진행한다.

U-20 대표팀은 23일부터 31일까지 전남 벌교생태공원 축구장에서 훈련을 실시한다. 김정수 감독과 김근철 수석코치를 비롯해 대한축구협회 전임지도자인 조세권 코치, 한일구 골키퍼 코치, 인승혁 피지컬코치가 훈련을 지도한다. 마지막 날인 31일에는 연습경기가 예정돼있다.

첫 소집인만큼 보다 많은 선수들을 점검하고, 전술적 이해도 및 조합 등을 점검하기 위해 34명의 선수가 첫 소집에 함께 한다. 모두 2007년생이며, 이 중 K리거가 25명이고 대학 선수가 9명이다. 김 감독은 8월에 있을 아시아축구연맹(AFC) U-20 아시안컵 예선을 앞두고 선수들의 기량을 테스트한다. 내년에는 AFC 아시안컵 본선과 월드컵이 예정돼있다.

대한축구협회는 사상 최초로 연령별 대표팀 감독 공개채용을 실시해 김 감독을 선임했다. 김 감독은 연령별 대표팀과 현장 경험을 두루 갖추고 있으며, 해당 연령대 선수 육성과 국제대회 준비에 대한 구체적인 방향성을 제시해 가장 높은 평가를 받은 바 있다.

김 감독은 "다이내믹함을 갖춘 경쟁력 있는 팀을 만들겠다."면서 "20세 연령대는 A 대표팀을 향해 더 훌륭한 선수로 성장할 수 있는 매우 중요한 시기인만큼 선수들을 잘 지도해 팬들의 응원을 받을 수 있는 팀으로 성장시키겠다"고 각오를 밝혔다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

◇남자 U-20 대표팀 소집훈련 명단(34명)

GK=신준서(경남), 송안톤(부산), 김찬영(부천), 이한결(전북)

DF=변정우(대구), 김수형, 김주형(이상 전북), 김영한(성남), 홍상원(중앙대), 권준성(부산), 이재형(용인), 이효빈(강원), 김규민(경남), 강성주(연세대), 조영준(포항), 이준섭(인천)


MF=김동윤(부산), 김민우(고려대), 강동휘(제주), 김범준(포항), 이충현(부천FC), 고필관(서울), 정성빈(연세대), 오창환(화성), 박서빈(호남대)

FW=김건희(숭실대), 이지우(울산대), 박강현(고려대), 박시후(충남아산), 백경(수원FC), 한석진(전북), 김윤호(광주), 박한선(연세대), 이호진(부산)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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