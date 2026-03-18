[K리그1 리뷰]울산 '3전 전승' 미쳤다! 정승현→야고 골골, 제주 2-0 완파…이동경 '1도움-1킬패스' 펄펄

최종수정 2026-03-18 21:46

[K리그1 리뷰]울산 '3전 전승' 미쳤다! 정승현→야고 골골, 제주 2…

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[K리그1 리뷰]울산 '3전 전승' 미쳤다! 정승현→야고 골골, 제주 2…

[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 3연승을 질주했다.

울산은 18일 제주월드컵경기장에서 열린 제주 SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드에서 정승현과 야고의 연속골을 앞세워 2대0으로 승리했다. 이동경은 정승현의 선제골을 도운 데 이어 야고 추가골의 시발점 역할을 했다.

울산은 2라운드를 건너뛰었다. FC서울의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 일정으로 연기됐다. 한 경기를 덜 치렀지만 선두에 올라 있다. 울산은 3전 전승(승점 9)을 기록 중이다. 명가 재건에도 한층 탄력을 받고 있다.

반면 벤투 사단인 세르지우 코스타 감독이 지휘봉을 잡은 제주는 또 첫 승 신고에 실패했다. 1무3패(승점 1)에 머물며 최하위로 떨어졌다.

코스타 제주 감독은 4-4-2 시스템을 꺼내들었다. 투톱에는 오재혁과 기티스가 섰다. 네게바, 장민규, 이탈로, 김준하가 미드필더 역할을 맡았다. 포백에는 김륜성, 세레스틴, 김재우, 유인수가 포진했다. 골키퍼 장갑은 김동준이 꼈다.


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[K리그1 리뷰]울산 '3전 전승' 미쳤다! 정승현→야고 골골, 제주 2…
김현석 울산 감독은 4-2-3-1 시스템을 꺼내들었다. 원톱에 야고가 포진한 가운데 2선에는 이희균 이동경 이진현이 위치했다. 수비행 미드필더에는 이규성과 보야니치가 호흡했다. 포백에는 조현택 김영권 정승현 최석현이 늘어섰다. 골문은 조현우가 지켰다.

울산은 전반 38초 만에 첫 포문을 열었다. 최석현의 크로스를 야고가 왼발 슈팅으로 연결했지만 볼은 허공을 갈랐다. 제주는 전반 14분 결정적인 기회를 잡았다. 골지역 오른쪽을 허문 네게바가 조현우와의 1대1 기회에서 오른발 슈팅을 때렸지만, 볼은 골대를 강타하며 아쉬움을 삼켰다. 전반 23분에는 이탈로가 환상적인 바이시클 킥으로 골을 노렸지만 조현우의 선방에 막혔다. 이탈로는 전반 34분에는 왼발로 또 한번 슈팅을 기록했다. 울산은 전반 추가시간 이동경이 프리킥 기회를 맞았지만, 그의 발을 떠난 볼은 수비벽에 막혔다. 전반에는 골문이 열리지 않았다.


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후반 일찌감치 골문이 열렸다. 후반 3분이었다. 이동경의 코너킥을 이번 시즌 첫 선발 출전한 센터백 정승현이 헤더로 화답했다. 볼은 제주 수비수 세레스틴의 머리를 맞고 그대로 골문 안으로 빨려들어갔다.


그러나 울산은 악재가 있었다. 2분 뒤 주장 김영권이 오른쪽 햄스트링(허벅지 뒷근육) 통증을 호소하며 쓰러졌다. 그는 이재익과 교체됐다. 야고는 후반 11분 수비라인을 허물며 골키퍼와 1대1 찬스를 잡는 듯 했지만 슈팅을 때리기 전 수비수가 먼저 볼을 걷어냈다.

선제골을 어시스트한 이동경은 두 번째 골도 만들어냈다. 후반 17분이었다. 이동경의 킬패스가 이희균에게 배달됐다. 이희균의 슈팅이 골키퍼 손맞고 흘렀고, 이를 야고가 해결했다.

제주는 영패를 모면하기 위해 사투를 벌였지만 조현우가 지킨 울산의 골문을 끝내 열지 못했다. 울산도 수차례 골 기회가 있었지만 두 골차 승리로 만족해야 했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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