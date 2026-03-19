[오피셜]홍명보호 "호랑이의 기습", 북중미월드컵 대한민국 국가대표팀 유니폼 전격 공개…'기습 서사 확장

최종수정 2026-03-19 08:17

[오피셜]홍명보호 "호랑이의 기습", 북중미월드컵 대한민국 국가대표팀 유…

[스포츠조선 김성원 기자]2026년 북중미월드컵의 대한민국 축구 국가대표팀 유니폼이 공개됐다.

나이키는 19일 "이번 유니폼은 대한민국 축구가 지닌 강인함과 응집된 에너지를 디자인에 담아낸 동시에 최신 이노베이션 '에어로-핏'을 적용해 경기 중 쿨링 퍼포먼스까지 한층 강화한다"고 발표했다.

'에어로-핏'은 나이키가 선보이는 쿨링 이노베이션 기술의 정점으로, 피부와 원단 사이의 공기 흐름을 극대화하도록 설계돼 기존 나이키 퍼포먼스 의류 대비 두 배 이상의 공기 흐름을 제공한다. 이를 통해 땀을 빠르게 건조시켜 선수들이 극한의 기후 상황에서도 보다 쾌적한 컨디션을 유지할 수 있도록 돕는다.

공기 흐름은 디자인 전반에 걸쳐 직관적으로 드러나며, 타원형 메시 존을 통해 시각적인 시그니처로 구현했다. 특히 열이 집중되는 부위에는 더욱 가벼운 메시를 적용해 냉각효율을 극대화했다.

또 그래픽 요소와 프린트를 원단 위에 덧입히는 방식이 아닌 의류 구조 자체를 직접 설계하여 기술적 혁신과 스토리텔링이 조화를 이루는 디자인으로 구현했다. 나이키 엘리트 퍼포먼스 의류 중 최초로 100% 섬유폐기물을 활용해 제작된 에어로-핏은 수십년간 이어져 온 나이키의 지속 가능성에 대한 약속을 실현한다.


[오피셜]홍명보호 "호랑이의 기습", 북중미월드컵 대한민국 국가대표팀 유…

2026년 대한민국 축구 국가대표팀 유니폼의 디자인 컨셉은 '호랑이의 기습'에서 출발했다. 전통 문화 유산과 현대적 스트리트웨어 감성을 결합한 디자인 언어를 통해, 전통에 뿌리를 두면서도 두려움 없이 앞으로 나아가는 현대적인 대한민국을 그려냈다.

홈 유니폼은 한국의 강인함과 수호의 상징인 '백호'를 모티브로 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어내며, 대한민국 축구 국가대표팀의 정체성을 반영했다. 백호를 현대적으로 재해석한 타이거 카모플라주 패턴을 적용하여 헤리티지와 현대성이 공존하는 역동적인 비주얼을 완성했다. 여기에 전통 한국 서예와 서구적 디자인 요소를 결합한 커스텀 서체로 팀의 정체성을 더욱 또렷하게 드러냈다.

어웨이 유니폼은 '기습'서사를 확장했다. 꽃이 피어오르는 순간의 응축된 에너지와 폭발적인 기세에서 영감을 받아 한국만의 역동적인 에너지를 시각적으로 표현했다. 대담한 바이올렛 컬러가 함께 어우러져 우아함과 강인함을 동시에 갖춘 한국 축구의 경쟁력을 보여준다.


2026년 대한민국 축구 국가대표팀의 홈과 어웨이 유니폼은 나이키 풋볼 캠페인 '발톱의 역습'과 만나 하나의 메시지로 더욱 강력하게 연결된다. 이 캠페인은기다리던 역습의 순간에 선수들이 함께 움직이면 멈출 수 없는 존재가 된다는 선언이자, 폭발하는 대한민국 축구의 집단적 에너지를 상징한다.

2026년 대한민국 국가대표팀 유니폼은 23일 공식 출시된다. 또 28일 코트디부아르와의 친선경기에서 첫 선을 보일 예정이다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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