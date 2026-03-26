"홍명보호 복덩이 맞다" 카스트로프 '또또' 이달의 선수 선정 "윙백 대만족, 월드컵 가면 100% 즐기며 집중할 것"

인터뷰하는 카스트로프 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 카스트로프가 25일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스 MK돈스 훈련장에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. 2026.3.26
훈련 지켜보는 카스트로프 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 카스트로프가 24일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스에서 휴식하며 팀훈련을 지켜보고 있다. 2026.3.25
[스포츠조선 김성원 기자]외국 테셍 첫 혼혈 국가대표인 옌스 카스트로프가 보루시아 묀헨글라트바흐 3월 '이 달의 선수'로 선정됐다.
독일 분데스리가 묀헨글라트바흐는 25일(이하 한국시간) "카스트로프가 와엘 모히야와 케빈 슈퇴거를 제치고 3월 이 달의 선수로 선정됐다"고 발표했다. 지난해 9월에 이은 올 시즌 두 번째 구단 '이 달의 선수' 수상이다.
그는 홍명보호 소집에 앞서 절정의 컨디션을 자랑했다. 카스트로프는 22일 쾰른과의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 27라운드에서 프로 무대 첫 멀티골을 작렬시켰다. 왼쪽 윙백으로 선발 출전한 그는 경기 시작 27초만에 벼락 선제골을 뽑았다. 쾰른 수비 뒷공간을 파고든 카스트로프는 동료 프랑크 오노라가 찔러준 롱 패스를 잡아 달려나온 골키퍼 가랑이 사이를 찌르는 왼발슛으로 골망을 흔들었다.
카스트로프는 후반 15분 멀티골을 완성했다. 상대 진영 좌측에서 패스를 전달받은 카스트로프는 순간적인 드리블로 가운데 지점으로 방향을 틀어 상대 수비수를 따돌린 후 오른발 슈팅으로 연결했다. 그의 발을 떠난 볼은 골대 우측 상단 구석에 정확히 꽂혔다. '원더골'이었다. 팀 동료인 인도네시아 국가대표 수비수 케빈 딕스는 옌스의 발을 닦는 세리머니를 펼쳤다.
카스트로프는 올 시즌을 앞두고 묀헨글라트바흐로 둥지를 옮겼다. 그는 지난해 9월 아인트라흐트 프랑크푸르트(4대6 패)전에서 분데스리가 데뷔골을 터뜨렸다. 6개월만에 시즌 2~3호골을 작렬시켰다.
카스트로프 SNS
카스트로프 SNS
후반 40분 교체된 카스트로프는 경기 최우수선수(MOM·맨 오브 더 매치)로 뽑혔다. 카스트로프는 경기 후 "가끔 그런 슛을 하지만, 보통은 훈련에서나 잘 들어간다. 골키퍼 키를 넘겨 골이 들어가게 하려면 그렇게 찰 수밖에 없다"면서 "그렇게 멋지게 들어가 나 조금 놀랐다. 내 커리어에서 지금까지 가장 멋진 골이었다"고 밝혔다.
그리고 "비록 1점이라도 승점은 항상 좋다. 물론 오늘 승점 3을 땄다면 우리 팀과 팬들에게 더 좋았을 것이다. 그래도 최근 몇 경기에서 승점을 쌓아둔 덕분에 조금은 여유가 있다"고 말했다.
홍명보 국가대표팀 감독은 3월 A매치 2연전에서 카스트로프를 왼쪽 측면 수비수로 발탁했다. 카스트로프는 쾰른전 후 홍명보호에 소집됐다. 대한민국은 28일 오후 11시 런던 인근인 밀턴킨스의 스타디움 MK에서 코트디부아르와 친선경기를 벌인다. 그리고 오스트리아로 이동, 4월 1일 오전 3시45분 빈의 에른스트 하펠 스타디온서 오스트리아와 맞붙는다.
인터뷰하는 카스트로프 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 카스트로프가 25일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스 MK돈스 훈련장에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. 2026.3.26
카스트로프는 코트디부아르전 출전이 불투명하다. 그는 발 부상으로 훈련에서 제외됐다. 홍 감독은 "옌스는 통증이 많고 부어있는 상태지만, 인대 등에는 전혀 문제가 없다. 2~3일 정도 회복하고 1차전이 안 되면 2차전에는 나갈 수 있게 준비해 보겠다"고 설명했다.
카스트로는 25일 MK돈스 훈련장에서 가진 현지 취재진과의 인터뷰에서 "부상 부위 상태가 하루하루 좋아지고 있지만 경기 출전이 가능할지는 약속하기 어렵다. 발목이 돌아간 게 아니라 지면을 잘못 디딘 것일 뿐이라 심각하지는 않다"고 설명했다.
그리고 "윙백은 내 장점을 보여줄 좋은 자리다. 월드컵에 나간다면 어린 시절의 꿈이 이뤄지는 것이기에 정말 많은 감정이 교차할 것"이라면서 "다만 지금은 소속팀에서 분데스리가 시즌을 잘 마무리하는 것에 집중하겠다. 소속팀에서 꾸준히 잘하면, 대표팀 최종 명단에도 들 거라고 생각한다. 월드컵 무대에 서게 되면, 그때 100% 즐기며 집중하겠다"고 강조했다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com