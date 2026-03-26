"홍명보호 복덩이 맞다" 카스트로프 '또또' 이달의 선수 선정 "윙백 대만족, 월드컵 가면 100% 즐기며 집중할 것"

최종수정 2026-03-26 09:47

"홍명보호 복덩이 맞다" 카스트로프 '또또' 이달의 선수 선정 "윙백 대…
묀헨글라트바흐 SNS

"홍명보호 복덩이 맞다" 카스트로프 '또또' 이달의 선수 선정 "윙백 대…
인터뷰하는 카스트로프
(밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 카스트로프가 25일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스 MK돈스 훈련장에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. 2026.3.26

"홍명보호 복덩이 맞다" 카스트로프 '또또' 이달의 선수 선정 "윙백 대…
훈련 지켜보는 카스트로프
(밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 카스트로프가 24일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스에서 휴식하며 팀훈련을 지켜보고 있다. 2026.3.25

[스포츠조선 김성원 기자]외국 테셍 첫 혼혈 국가대표인 옌스 카스트로프가 보루시아 묀헨글라트바흐 3월 '이 달의 선수'로 선정됐다.

독일 분데스리가 묀헨글라트바흐는 25일(이하 한국시간) "카스트로프가 와엘 모히야와 케빈 슈퇴거를 제치고 3월 이 달의 선수로 선정됐다"고 발표했다. 지난해 9월에 이은 올 시즌 두 번째 구단 '이 달의 선수' 수상이다.

그는 홍명보호 소집에 앞서 절정의 컨디션을 자랑했다. 카스트로프는 22일 쾰른과의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 27라운드에서 프로 무대 첫 멀티골을 작렬시켰다. 왼쪽 윙백으로 선발 출전한 그는 경기 시작 27초만에 벼락 선제골을 뽑았다. 쾰른 수비 뒷공간을 파고든 카스트로프는 동료 프랑크 오노라가 찔러준 롱 패스를 잡아 달려나온 골키퍼 가랑이 사이를 찌르는 왼발슛으로 골망을 흔들었다.

카스트로프는 후반 15분 멀티골을 완성했다. 상대 진영 좌측에서 패스를 전달받은 카스트로프는 순간적인 드리블로 가운데 지점으로 방향을 틀어 상대 수비수를 따돌린 후 오른발 슈팅으로 연결했다. 그의 발을 떠난 볼은 골대 우측 상단 구석에 정확히 꽂혔다. '원더골'이었다. 팀 동료인 인도네시아 국가대표 수비수 케빈 딕스는 옌스의 발을 닦는 세리머니를 펼쳤다.

카스트로프는 올 시즌을 앞두고 묀헨글라트바흐로 둥지를 옮겼다. 그는 지난해 9월 아인트라흐트 프랑크푸르트(4대6 패)전에서 분데스리가 데뷔골을 터뜨렸다. 6개월만에 시즌 2~3호골을 작렬시켰다.


"홍명보호 복덩이 맞다" 카스트로프 '또또' 이달의 선수 선정 "윙백 대…
카스트로프 SNS

"홍명보호 복덩이 맞다" 카스트로프 '또또' 이달의 선수 선정 "윙백 대…
카스트로프 SNS
후반 40분 교체된 카스트로프는 경기 최우수선수(MOM·맨 오브 더 매치)로 뽑혔다. 카스트로프는 경기 후 "가끔 그런 슛을 하지만, 보통은 훈련에서나 잘 들어간다. 골키퍼 키를 넘겨 골이 들어가게 하려면 그렇게 찰 수밖에 없다"면서 "그렇게 멋지게 들어가 나 조금 놀랐다. 내 커리어에서 지금까지 가장 멋진 골이었다"고 밝혔다.

그리고 "비록 1점이라도 승점은 항상 좋다. 물론 오늘 승점 3을 땄다면 우리 팀과 팬들에게 더 좋았을 것이다. 그래도 최근 몇 경기에서 승점을 쌓아둔 덕분에 조금은 여유가 있다"고 말했다.

홍명보 국가대표팀 감독은 3월 A매치 2연전에서 카스트로프를 왼쪽 측면 수비수로 발탁했다. 카스트로프는 쾰른전 후 홍명보호에 소집됐다. 대한민국은 28일 오후 11시 런던 인근인 밀턴킨스의 스타디움 MK에서 코트디부아르와 친선경기를 벌인다. 그리고 오스트리아로 이동, 4월 1일 오전 3시45분 빈의 에른스트 하펠 스타디온서 오스트리아와 맞붙는다.


"홍명보호 복덩이 맞다" 카스트로프 '또또' 이달의 선수 선정 "윙백 대…
인터뷰하는 카스트로프
(밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 카스트로프가 25일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스 MK돈스 훈련장에서 훈련에 앞서 인터뷰하고 있다. 2026.3.26

카스트로프는 코트디부아르전 출전이 불투명하다. 그는 발 부상으로 훈련에서 제외됐다. 홍 감독은 "옌스는 통증이 많고 부어있는 상태지만, 인대 등에는 전혀 문제가 없다. 2~3일 정도 회복하고 1차전이 안 되면 2차전에는 나갈 수 있게 준비해 보겠다"고 설명했다.

카스트로는 25일 MK돈스 훈련장에서 가진 현지 취재진과의 인터뷰에서 "부상 부위 상태가 하루하루 좋아지고 있지만 경기 출전이 가능할지는 약속하기 어렵다. 발목이 돌아간 게 아니라 지면을 잘못 디딘 것일 뿐이라 심각하지는 않다"고 설명했다.

그리고 "윙백은 내 장점을 보여줄 좋은 자리다. 월드컵에 나간다면 어린 시절의 꿈이 이뤄지는 것이기에 정말 많은 감정이 교차할 것"이라면서 "다만 지금은 소속팀에서 분데스리가 시즌을 잘 마무리하는 것에 집중하겠다. 소속팀에서 꾸준히 잘하면, 대표팀 최종 명단에도 들 거라고 생각한다. 월드컵 무대에 서게 되면, 그때 100% 즐기며 집중하겠다"고 강조했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 30년 일한 방송가 외면 당했다…"2년 전부터 복귀 시도"

2.

홍서범·조갑경, '라스' 출격…아들 '임신 중 불륜→양육비 미지급' 의혹 정면돌파

3.

김지원, 단발 변신 후 더 마른 몸매..쇄골·어깨 드러난 '극슬림 라인'

4.

이승윤, '자연인' 촬영 중 의식 잃고 응급실行 "장수말벌에 쏘여 생명 위험" ('유퀴즈')

5.

배우 은퇴 안리, 유흥업소 직원설→편의점 음식 훔치다 체포..3번째 경찰행 ‘씁쓸’

스포츠 많이본뉴스
1.

트레이드 공식 오퍼 벌써 터지다니! → 개막도 안 했는데 발등에 불 떨어졌나. 고점매도냐 저점매수냐 그것이 문제로다

2.

"아들아, 내가 죽으면 그 재를 잠실구장에…" 뼛속까지 LG맨, 4회 우승+28년 세월 → 개막전 시구로 보답한다

3.

시민구단 日 투수, 놀라운 구위 '아시아쿼터' 압도, 준비된 대체 후보, 울산 역사적 첫승

4.

토트넘 폭풍 오열! 사실상 패닉 상태 '김민재라도 주세요'…뮌헨이 특급 유망주 강탈→강등시 '게임오버'

5.

'대표팀 은퇴까지 고민' 손흥민 대통곡, 토트넘 강등행 '지름길' 선택하나...BBC 유력 기자 깜짝 공개 "클린스만 임시 감독도 고려"

스포츠 많이본뉴스
1.

트레이드 공식 오퍼 벌써 터지다니! → 개막도 안 했는데 발등에 불 떨어졌나. 고점매도냐 저점매수냐 그것이 문제로다

2.

"아들아, 내가 죽으면 그 재를 잠실구장에…" 뼛속까지 LG맨, 4회 우승+28년 세월 → 개막전 시구로 보답한다

3.

시민구단 日 투수, 놀라운 구위 '아시아쿼터' 압도, 준비된 대체 후보, 울산 역사적 첫승

4.

토트넘 폭풍 오열! 사실상 패닉 상태 '김민재라도 주세요'…뮌헨이 특급 유망주 강탈→강등시 '게임오버'

5.

'대표팀 은퇴까지 고민' 손흥민 대통곡, 토트넘 강등행 '지름길' 선택하나...BBC 유력 기자 깜짝 공개 "클린스만 임시 감독도 고려"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.