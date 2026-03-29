'4골 와르르' 조유민 '자멸' 단초지만, '우왕좌왕' MF가 더 큰 문제…'캡틴' 손흥민의 통렬한 반성

4대 0 이라니.... (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 손흥민과 이강인이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 2026.3.29
경기 지켜보는 홍명보 감독 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 경기를 지켜보고 있다. 2026.3.29
4-0, 충격패 당한 한국 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 2026.3.29
[스포츠조선 김성원 기자]결국 중원이 문제다.
3월 A매치 2연전은 월드컵 최종엔트리 발표 전 마지막 리허설이다. 그러나 첫 발걸음은 무거웠다. 홍명보호가 '월드컵의 해'인 2026년 첫 A매치에서 0대4로 대패했다.
대한민국은 29일(한국시각) 영국 밀턴키스의 스타디움 MK에서 끝난 코트디부아르와의 친선경기에서 전반 35분 에반 게상, 추가시간인 46분 시몬 아딩라와 후반 17분 마셜 고도, 추가시간인 48분 스테파네 싱고에게 연속골을 허용했다.
A매치 3연승을 질주하던 홍명보호는 대한민국 통산 1000번째 A매치에서 씁쓸한 패배를 떠안았다. 70여일 앞으로 다가온 2026년 북중미월드컵에 대한 불안감을 키웠다.
홍명보 감독은 교체카드 8장을 모두 사용하며 실험을 했다. 전반 초반 스리백과 미드필드, 공격간의 라인을 촘촘하게 유지하며 기선을 제압하는 데 성공했다. 그러나 전반 '하이드레이션 브레이크' 브레이크 후 급격하게 흔들렸다. 특히 센터백의 한 축인 조유민이 두 차례 결정적인 실수로 2골을 헌납하며 자멸했다.
실점의 순간.. (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 첫 실점을 하고 있다. 2026.3.29
수비하는 김민재 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀 김민재가 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 수비하고 있다. 2026.3.28
후반에는 포지션간에 간격도 벌어지면서 조직력이 살아나지 못했다. 그나마 최고의 활약을 펼친 설영우가 교체된 후에는 양쪽 윙백들이 지나칠 정도의 공격 지향적인 플레이를 펼쳐 상대 역습에 치명적인 허점을 드러냈다.
중원은 여전히 풀리지 않은 숙제였다. 박용우와 원두재가 부상으로 일찌감치 월드컵행이 좌절됐다. '중원의 핵' 황인범마저 부상으로 끝내 대표팀 합류에 실패했다. 홍 감독은 전반 김진규와 박진섭 카드를 꺼냈다. 김진규는 '절반의 성공'이었고, 박진섭은 역할이 불분명했다. 후반 투입된 백승호와 홍현석도 합격점을 받지 못했다.
중원이 견고하지 못하면 공격과 수비 모두 흔들릴 수밖에 없다. 톱니바퀴처럼 움직여야 탄탄한 조직력을 구축할 수 있다. 자로잰 듯한 패스 한 방에 팀을 살릴 수 있다. 패스 미스 한 방은 치명타가 될 수 있다.
감기 기운이 있는 '캡틴' 손흥민은 선발에서 제외됐다. 그는 후반 13분 이강인 조규성과 함께 교체투입됐다. 하지만 완패를 막는 데는 역부족이었다.
하이드레이션 브레이크, 작전 지시하는 홍명보 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 하이드레이션 브레이크 때 손흥민에게 작전지시를 하고 있다. 2026.3.29
아쉬워 하는 한국 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 두번째 실점을 아쉬워하고 있다. 2026.3.29
결국 꼬인 매듭은 모두가 함께 풀어야 한다. 손흥민은 경기 후 "축구는 분위기 싸움이다. 찬스가 왔을 때 골로 연결했어야 한다. 실점 부분도 아쉽지만, 상대가 잘한 플레이도 있다. 이런 것들이 월드컵 때 분명히 나올 거다. 우리가 앞으로 더 잘 준비해야 할 것 같다"고 말했다.
그리고 "월드컵에 가면 더 어려운 상대를 만나게 되고, 그들은 더욱 더 준비를 잘해서 나온다"며 "우리는 오늘같은 경기를 통해 많은 걸 배워야 한다. 항상 겸손하게 경기에 임해야 하고, 우리보다 잘하는 팀이라는 생각으로 경기에 나서야 한다. 나도 많이 느끼고, 선수들도 느낄 거다. 훈련, 경기를 통해 느끼는게 많을수록 좋다. 패배는 아프지만, 배울 점은 배워야 한다"고 했다.
4-0, 충격패 당한 한국 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 2026.3.29
코트디부아르전이 끝이 아니다. 홍명보호는 오스트리아로 이동, 4월 1일 오전 3시45분 빈의 에른스트 하펠 스타디온서 오스트리아와 맞붙는다.
손흥민은 "소집하기 전 경기부터 감기 기운이 있었다. 지금은 컨디션 조절을 해줘서 많이 좋아졌다. 경기장에 와준 팬, 한국에서 응원해준 팬들에게 아쉬운 결과를 보여 죄송하다. 오늘 성공하지 못했지만, 앞으로 한 단계 발전하는 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.
홍 감독은 경기 후 기자회견에서 "실점 장면에서는 부족한 점이 노출됐지만, 긍정적인 부분도 확인했다. 잘된 부분은 계속해서 성장시켜 나가야 한다"며 "월드컵을 앞두고 전술과 선수 조합 등 다양한 실험을 하고 있는데, 더 발전시킬 부분이 분명히 있다고 생각한다. 이날 경기에서 승리로 좋은 분위기를 이어갔다면 좋았겠지만, 패배를 통해 배울 점도 분명히 있었다"고 강조했다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com