[오피셜]'선두' 부산, 크리스찬-가브리엘과 트리오 구성할 '브라질 출신 공격수' 구템베르그 영입

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[스포츠조선 박찬준 기자]부산 아이파크가 브라질 출신 공격 자원 안토니오 구템베르그를 영입했다. 구템베르그는 등번호 80번을 달았다.

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2000년생인 구템베르그는 왼발을 사용하는 윙어로, 좌우 측면 및 공격 지역에서 활약해 온 자원이다. 전술에 따라 다양한 공격 루트를 만들어낼 수 있는 것이 강점이다. 최근 브라질 리그에서 꾸준히 출전 기회를 얻으며 성장세를 보여왔고, 2026 시즌 초반에도 득점을 기록하는 등 공격적인 기여도를 입증했다.

특히 킥력에 강점을 지닌 선수로, 왼발에서 나오는 크로스와 슈팅 모두 위협적이다. 오른쪽에서는 컷인 플레이를 통해 직접 득점을 노릴 수 있고, 왼쪽에서는 날카로운 크로스를 통해 공격 기회를 만들어낼 수 있어 측면 활용 폭을 넓혀줄 것으로 기대된다.

구템베르그는 "리그 1위 부산 아이파크라는 명문구단에 합류하게 되어 기쁘다. 팀원들 또한 한국생활을 도와주고 있어 빠르게 적응할 수 있을 것 같다. '다이렉트 승격'이라는 팀의 목표에 보탬이 되는 선수가 되겠다"며 입단 소감을 밝혔다.

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한편, 부산 아이파크는 이번 영입을 통해 측면 공격의 폭과 전술적 유연성을 강화하며 '부산다운 공격 축구'를 더욱 발전시켜 나갈 계획이다. 특히 부산 아이파크는 크리스찬-가브리엘로 이어지는 외국인 듀오의 막강 활약이 돋보이는데 구템베르그까지 가세하며 더욱 뜨거운 화력을 과시할 전망이다.

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부산 아이파크는 11일 오후 2시 용인FC를 홈으로 불러 리그 1위 수성을 목표로 한다. 구템베르그가 출전할지 또한 관심이 주목되고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com