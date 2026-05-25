손흥민 선발 출격→슈팅 5회에도 '침묵'…LA FC, 시애틀과 전반 0-0 마무리

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 24: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC warms up prior to the MLS match between Los Angeles Football Club and Seattle Sounders FC at BMO Stadium on May 24, 2026 in Los Angeles, California. Luiza Moraes/Getty Images/AFP (Photo by Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

사진=LA FC 공식 채널 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 전반에만 슈팅 5회를 기록했지만, 득점을 기록하지 못했다.

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LA FC는 25일(이하 한국시각) 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 시애틀 사운더스와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 홈경기를 치르고 있다. 전반은 0-0으로 끝났다.

LA FC는 4-3-3 전술을 활용했다. 손흥민을 중심으로 드니 부앙가와 데이비드 마르티네즈가 공격을 이끌었다. 중원엔 티모시 틸먼, 마티유 초이니에르, 마르코 델가도가 위치했다. 수비는 에디 세구라, 애런 롱, 라이언 포티어스, 라이언 홀링스헤드가 담당했다. 골문은 토마스 하살이 지켰다.

시애틀은 4-2-3-1 전술이었다. 조던 모리스가 원톱으로 출격했다. 폴 로스록, 알베르트 루스나크, 헤수스 페레이라가 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 하사니 도슨과 크리스티안 롤단이 발을 맞췄다. 누후 톨로, 잭슨 레이건, 김기희, 칼라니 리엔지가 수비를 담당했다. 앤드루 토마스가 골문을 지켰다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 24: The jersey of Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC with the Korea Republic flag is displayed in the dressing room prior to the MLS match between Los Angeles Football Club and Seattle Sounders FC at BMO Stadium on May 24, 2026 in Los Angeles, California. Luiza Moraes/Getty Images/AFP (Photo by Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

epa12990358 Tottenham Hotspur supporters gather in front of the mural depicting the former Tottenham Hotspur player Son Heung-min ahead of the English Premier League match Tottenham Hotspur against Everton FC, in London, Britain, 24 May 2026. EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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MLS에서 깜짝 성사된 '코리안 더비'였다. 손흥민과 김기희가 적으로 만났다. 김기희는 지난해 10월 이후 처음으로 그라운드를 밟았다.

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경기가 시작됐다. 시애틀이 기습 공격으로 LA FC의 골문을 노렸다. 하지만 시애틀의 슈팅은 상대 골문을 벗어났다. LA FC도 반격에 나섰다. 볼 점유율을 높이며 시애틀 진영으로 전진했다. 또한, 연달아 세트피스 기회를 잡으며 득점을 노렸다.

전반 중반 경기가 달아올랐다. LA FC는 전반 25분 마르티네즈의 슈팅이 시애틀 리엔지의 팔에 맞은 듯해 핸드볼 파울을 주장했다. 하지만 심판은 몸에 맞은 것으로 판단해 코너킥을 선언했다. 시애틀은 전반 30분 중원에서 기습 역습으로 기회를 창출했다. 모리스가 순간적으로 LA FC 골키퍼와 1대1 기회를 만들었지만, 하살이 선방을 펼쳤다.

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손흥민이 나섰다. 그는 전반 38분 포티어스가 오른쪽 측면에서 길게 올린 크로스를 받기 위해 상대 진영으로 침투했다. 하지만 포티어스의 크로스가 살짝 높아 손흥민의 발끝에 걸리지 않았다. 발끝을 예열한 손흥민은 곧바로 중원에서 등을 돌려 볼을 지켜낸 뒤 역습을 시도하기도 했다. 그는 전반 43분 오른발 슈팅을 시도했지만, 상대 골포스트를 살짝 벗어났다. 전반은 0-0으로 막을 내렸다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com