'쌍둥이 고백' 허남준, 졸업사진 공개됐다..교복 입어도 성숙한 비주얼, 모태미남 인증

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[스포츠조선 김소희 기자] 드라마 '멋진 신세계'로 뜨거운 인기를 얻고 있는 배우 허남준의 학창 시절 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.

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최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 허남준의 고등학교 졸업사진이 올라오며 팬들의 관심을 집중시켰다. 공개된 사진 속 허남준은 단정한 교복 차림에 앳된 얼굴로 카메라를 응시하고 있는 모습이다. 지금보다 풋풋한 분위기가 느껴지지만, 오뚝한 콧날과 짙은 이목구비는 학창 시절부터 남다른 비주얼을 자랑했음을 짐작게 했다.

특히 꾸밈없는 자연스러운 모습에도 또렷한 이목구비와 부드러운 카리스마가 돋보이며 눈길을 끌었다. 현재의 세련되고 성숙한 분위기와 크게 다르지 않은 비주얼에 팬들은 놀라움을 감추지 못했다. 담백하면서도 강렬한 인상이 지금의 깊어진 분위기로 이어지며 '완성형 미남'이라는 반응도 이어졌다.

사진을 접한 네티즌들은 "학생 맞냐", 냐맞생?"모태 미남이었다", "학생 때부터 배우 느낌이 난다", "지금이랑 똑같다", "어릴 때부터 저 얼굴이냐", "성숙한 분위기가 남달랐다", "쌍둥이 동생도 궁금하다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 드러냈다. 일부 팬들은 "풋풋한데 이미 스타 느낌이 난다", "교복 화보 같다"며 감탄을 이어가기도 했다.

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한편 허남준이 출연하는 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마. 지난 23일 방영된 6화에서 최고 시청률 11.9%를 기록하며 인기몰이를 하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com