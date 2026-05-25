'토트넘 극적 잔류에' 레전드 손흥민도 '좋아요' 꾹!...'손케 듀오' 케인 역시 '마지막 날 대단한 싸움 했어' 미소

골을 터트린 팔리냐 로이터

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]토트넘의 극적인 잔류에 '레전드' 손흥민(LA FC)도 축하를 보냈다.

Advertisement

토트넘이 가까스로 살아 남았다. 토트넘은 25일(한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 에버턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 정규리그 최종전에서 주앙 팔리냐의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다.

이날 승리로 승점 41점(10승11무17패)이 된 토트넘은 웨스트햄을 따돌리고, 잔류 마지노선인 17위를 기록했다. 같은 시각 웨스트햄은 리즈를 3대0으로 제압했지만, 승점 39점으로 18위에 머물렀다. 토트넘은 지난 시즌에 이어 두 시즌 연속 17위 턱걸이 잔류에 성공했다.

최소 무승부가 필요했던 토트넘은 전반 43분 팔리냐의 선제골로 앞서 나갔다. 헤더가 골대를 맞고 나오자, 집중력을 잃지 않고 재차 밀어넣었다. 후반 들어 에버턴의 공세가 살아났지만, 놀라운 수비 집중력을 발휘하며 상대 공격을 막아냈다. 안토닌 킨스키 골키퍼의 선방쇼도 빛났다.

기뻐하는 토트넘 선수단 로이터

Advertisement

경기 후 토트넘 선수들은 마치 우승이라도 한 듯 기뻐했다. 팬들 앞에 다가가 서로 끌어안으며 기쁨을 나눴다.

Advertisement

토트넘은 힘겨운 시즌을 마무리했다. 토트넘은 올 시즌을 앞두고 10년 간 팀의 에이스로 활약한 손흥민이 팀을 떠났다. 이에 맞춰 리빌딩에 나섰다. 브렌트포드에서 좋은 모습을 보인 토마스 프랭크 감독을 선임했지만, 부진의 늪에 빠진채 8개월 만에 경질됐다. 토트넘은 후임으로 임시 감독 체제를 택했다. 이고르 투도르 감독에게 지휘봉을 맡겼지만, 7경기에서 5패를 당하는 등 최악의 부진을 겪으며 44일 만에 물러났다.

벼랑 끝 토트넘은 승부수를 띄웠다. 브라이턴과 마르세유에서 지도력을 과시한 로베르토 데 제르비 감독을 데려왔다. 엄청난 조건을 약속한 끝에 모셔오다시피 해 데려온 감독이었다. 데 제르비 감독은 기대에 부응했다. 울버햄턴전 승리로 2026년 들어 첫번째 승리를 신고한 것을 비롯, 7경기에서 3승2무2패를 거두며 잔류라는 목표를 달성했다.

Advertisement

데 제르비 감독은 "선수들의 경기력에 매우 만족하고 기쁘다. 그들은 훌륭한 인성과 뛰어난 기량을 보여줬다. 내가 부임한 이후 최고의 경기력을 보여준 것 같다"라며 "경기 전 팬들이 경기장 밖에 나와 응원해 주셨는데 정말 환상적이었다. 팬들을 기쁘게 하고 자랑스럽게 해 드리기 위해 경기장에서 최선을 다해야 했다. 앞으로도 이런 정신을 더 많이 보여줘야 한다"고 말했다.

치열한 경합 AP

Advertisement

이어 "다음 시즌에는 '톱, 톱, 톱' 팀을 만들어야 한다. 많은 선수를 바꿀 필요는 없지만, 세계 최고 수준의 선수들을 영입해야 한다"며 "지금이 오후 7시인데, 한두 시간 뒤인 8∼9시부터 곧바로 다음 시즌 구상에 들어갈 것"이라며 강한 쇄신 의지를 드러냈다.

토트넘의 잔류에 레전드들도 미소를 지었다. 경기 종료 후 토트넘 공식 계정은 '마지막 날에 중요한 승리'라는 문구와 함께 1대0으로 승리했다는 내용을 올렸다. 이를 본 손흥민은 곧바로 '좋아요'를 눌렀다. 손흥민은 최근 "시즌 내내 토트넘의 모든 경기를 틈틈이 챙겨보고 있다. 하이라이트도 보고, 경기도 최대한 많이 보려고 노력한다. 시차 때문에 처음부터 끝까지 다 보는 건 어려울 때도 있지만, 마음을 다해 응원 중이다. 난 이 팀을 사랑하고, 팬들을 사랑한다"고 한 바 있다.

'손케 듀오'의 파트너인 해리 케인 역시 SNS를 통해 '클럽의 모든 분들, 특히 팬들에게 축하를 보낸다. 마지막 날에 정말 대단한 싸움과 결과를 냈다!'고 썼다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com