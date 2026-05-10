"카타르는 싫어!" '우승후보' 日 악몽 떠오르나…아시안컵 조편성에 경계심 폭발 '피하고 싶었던 조'

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 아시안컵 조편성에 경계심을 드러냈다.

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일본 축구 전문 매체 풋볼존은 10일 '일본이 난적들을 상대하게 됐다. 중동, 동남아시아 팀들과의 경쟁으로 방심할 수 없다'고 보도했다.

아시아축구연맹(AFC)은 10일사우디아라비아 리야드의 살와 궁전에서 2027년 AFC 아시안컵 조별리그 조 추첨식을 열었다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 18위이자 아시안컵 역대 최다 우승(4회)인 일본은 F조에서 레이스를 치른다. 카타르, 태국, 인도와 대결한다.

풋볼존은 '일본은 F조에서 카타르, 태국, 인도네시아와 붙는다. 대회 우승을 목표로 하는 일본은 인도네시아와 첫 경기를 치른다. 2차전에선 태국, 조별리그 최종전에서 강호 카타르와 붙는 일정이다. 과거 대회에서 고배를 마신 상대, 최근 급성장하고 있는 동남아시아 선수들이 모여 매우 힘든 조편성이 됐다'고 했다.

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일본은 2019년 아랍에미리트(UAE)에서 열린 아시안컵 결승에서 카타르에 1대3으로 패했다. 준우승을 기록했다. 2024년 카타르에서 열린 아시안컵에선 8강에서 도전을 마감했다. 당시 일본은 조별리그에서 베트남(4대2 승)-이라크(1대2 패)-인도네시아(3대1 승)와 대결해 2승1패를 기록했다. 조 2위로 토너먼트에 진출했다. 16강전에선 바레인을 3대1로 잡았지만, 8강전에서 이란에 1대2로 고개를 숙였다.

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풋볼존에 따르면 팬들은 '방심할 수 없는 그룹', '난이도 높은 상대', '꽤 어려운 상황', '피하고 싶었던 조', '카타르는 싫다' 등의 반응을 보이고 있다.

한편, 이 대회는 내년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아 3개 개최 도시의 8개 경기장에서 열린다. 24개 출전팀이 4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1∼2위 팀과 각 조 3위 팀 가운데 성적이 좋은 상위 4개 팀이 16강에 합류한다. 이후 토너먼트로 우승팀을 정한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com