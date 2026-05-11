토트넘 일동 "아스널 사랑합니다", 손흥민도 웃는다…아스널, 라야 슈퍼세이브→트로사르 극적 결승골로 웨스트햄 1-0 격파 '우승 성큼'

Arsenal's Belgian midfielder #19 Leandro Trossard celebrates scoring the team's first goal during the English Premier League football match between West Ham United and Arsenal at the London Stadium, in east London on May 10, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Soccer Football - Premier League - West Ham United v Arsenal - London Stadium, London, Britain - May 10, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta reacts REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]아스널이 극적으로 웨스트햄을 꺾고 20년만의 우승 가능성을 높이는 한편, 북런던 라이벌 토트넘의 잔류 가능성을 높였다.

Advertisement

아스널은 미켈 아르테타 감독이 이끄는 아스널은 11일(한국시각) 영국 런던 런던스타디움에서 열린 웨스트햄 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 36라운드에서 후반 38분에 터진 레안드로 트로사르의 극적인 결승골로 1대0 승리했다.

리그 3연승을 질주한 선두 아스널은 24승7무5패 승점 79점을 기록, 2경기를 남겨두고 2위 맨시티(승점 74)와의 승점차를 5점으로 벌리며 우승의 7부 능선을 넘었다. 한 경기를 덜 치른 맨시티가 14일 크리스탈팰리스와의 36라운드에서 미끄러지면 우승에 바짝 다가설 수 있다.

이날 결과에 토트넘도 방긋 웃었다. 아직 36라운드를 치르지 않은 토트넘은 9승10무16패 승점 37점으로 잔류권인 17위를 유지했다. 반면 웨스트햄은 이날 잘 싸우고도 아쉬운 패배를 당하며 강등권 탈출에 실패했다. 2연패를 당한 웨스트햄은 9승9무18패 승점 36점으로 18위에 머물렀다. 토트넘과 승점 1점차다. 2연승 중인 토트넘은 12일 홈에서 리즈를 상대한다.

Advertisement

아스널은 전반 9분만에 결정적인 선제골 찬스를 잡았다. '웨스트햄 주장 출신' 데클란 라이스의 왼쪽 코너킥이 파포스트 앞에 떨어졌다. 이를 레안드로 트로사르가 헤더로 연결했지만, 웨스트햄 골키퍼 마스 헤르만센이 몸을 날려 쳐냈다. 흘러나온 공을 트로사르가 재차 헤더로 이어갔으나 이번엔 골대를 맞고 나왔다.

West Ham's Mateus Fernandes tackles Arsenal's Bukayo Saka during the Premier League soccer match between West Ham and Arsenal in London, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Ian Walton)

Advertisement

아스널이 맹렬히 몰아쳤다. 11분 가브리엘 마갈량이스의 헤더가 골대를 벗어났다. 13분 리카르도 칼라피오리의 왼발슛도 골문을 외면했다. 아무리 두드려도 웨스트햄의 굳게 잠긴 골문이 열릴 생각을 하지 않았다. 설상가상 전반 28분 수비수 벤 화이트가 부상으로 미드필더 마르틴 수비멘디와 교체되는 변수가 발생했다.

전반 45분, 웅크리던 웨스트햄이 결정적인 찬스를 잡았다. 발렌틴 카스테야노스가 아론 완 비사카의 크로스를 골문 앞에서 헤더로 연결했다. 공은 골문 구석으로 향했으나, 아스널 골키퍼 다비드 라야가 몸을 날려 선방했다. 전반은 득점없이 0-0으로 끝났다.

Advertisement

아르테타 감독은 하프타임에 칼라피오리를 벤치로 불러들이고 크리스티안 모스케라를 투입하며 풀백에 변화를 괴했다. 후반 초반, 웨스트햄이 카스테야노스와 제로드 보웬의 연이은 슈팅으로 아스널 골문을 위협했다.

Advertisement

경기가 시작된지 한 시간이 넘도록 지루한 0의 싸움이 지속됐다. 양팀 감독은 선수 교체를 통해 변화를 감행했다. 후반 22분, 웨스트햄이 공격수 카스테야노스를 빼고 파블로를 투입했다. 아스널은 에베레치 에제와 수비멘디를 빼고 마르틴 외데고르, 카이 하베르츠를 투입해 공격의 고삐를 당겼다.

후반 26분, 역습 상황에서 파블로의 오른발 슛이 골문을 벗어났다. 28분, 아스널 공격수 빅토르 요케레스의 헤더가 골대 위로 떴다.

Arsenal's Leandro Trossard celebrates after scoring during the Premier League soccer match between West Ham and Arsenal in London, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Ian Walton)

후반 33분, 웨스트햄이 이날 경기 최고의 찬스를 잡았다. 파블로와 이대일 패스를 주고 받은 마테우스 페르난데스가 상대 골문 앞에서 골키퍼와 일대일 찬스를 잡았다. 페르난데스는 여유있게 골문 왼쪽을 노리고 오른발 슈팅을 시도했다. 하지만 슈팅 방향을 읽은 라야의 선방에 막혔다.

아스널은 후반 35분 사카를 빼고 노니 마두에케를 투입했다. 위기 뒤에 기회를 맞이했다. 후반 38분, 마르틴 외데고르가 번뜩이는 드리블로 상대 박스 안에 침투한 후 트로사르에게 패스를 연결했다. 박스 중앙에서 공을 잡은 트로사르가 골문 우측 하단을 노린 오른발 슛으로 골망을 흔들었다.

후반 추가시간 5분 칼럼 윌슨의 슈팅이 아스널 수비수 가브리엘 마갈량이스의 몸에 맞고 굴절돼 골라인을 벗어났다. 이어진 코너킥 찬스에서 윌슨이 흘러나온 공을 강력한 슈팅으로 골로 연결했으나, 비디오판독시스템을 거쳐 골키퍼를 향한 파블로의 반칙으로 취소 처리됐다. 결국 아스널이 1대0 승리했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com