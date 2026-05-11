'韓 축구 대형 희소식'..."몸값 480억" 이강인, 벤치 신세 벗어나 ATM-토트넘 이적할 기회 "PSG, 선수단 재계약 일단 전면 보류"

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인에게 이적의 문이 열릴 수도 있다.

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프랑스의 풋메르카토는 10일(한국시각) '파리 생제르맹(PSG)이 모든 계약 협상을 일시적으로 중단하기로 했다'고 보도했다.

PSG는 올 시즌 2년 연속으로 유럽챔피언스리그(UCL) 결승에 올랐다. 지난 7일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 바이에른 뮌헨과의 2025~2026시즌 UCL 준결승 2차전 원정에서 1대1로 비긴 PSG는 1, 2차전 합계 6대5로 앞서며 결승행을 확정했다. 다가오는 31일 헝가리 부다페스트 푸슈카시 아레나에서 아스널과 우승 트로피를 두고 결전을 벌인다.

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레알 마드리드에 이어 역사상 두 번째로 UCL 2연패를 달성할 수 있는 상황, PSG는 축구에 몰두하기 위해 모든 외부적인 것을 차단하기로 결정했다. 선수들과의 재계약도 마찬가지였다. 올 시즌 성과를 마무리하기 전까지 모든 재계약 협상을 보류했다.

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풋메르카토는 '최근 몇 달 동안 PSG 경영진은 나세르 알 켈라이피, 루이스 캄포스, 루이스 엔리케를 중심으로 여러 선수들과 계약 협상을 진행해 왔다. 여기에는 2028년에 계약이 만료되는 발롱도르 수상자 우스만 뎀벨레를 비롯해 2년 더 계약이 남아 있는 브래들리 바르콜라와 이강인의 경우가 포함된다'며 'PSG는 당분간 모든 협상을 보류하기로 결정했다'고 전했다.

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우려를 표했다. PSG의 이러한 결정이 여름 이적시장에서 선수들의 행보에 영향을 줄 수 있을 것이라 판단했다. 풋메르카토는 '챔피언스 리그 결승전 전까지 추가 미팅은 예정되어 있지 않다. 이해할 만한 결정이지만, 한계점도 있을 수 있습니다. 이 기간 동안 다른 클럽들이, 특히 인기 있는 선수들에게 접촉할 기회가 생길 수 있다'며 '선수 에이전트 입장에서는 이러한 상황이 오히려 유리하게 작용할 수도 있습니다. 결승전에서 우승한다면 선수 계약 재협상 시 유리한 위치를 점할 수 있기 때문이다'고 설명했다.

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이강인의 상황도 마찬가지다. 올 시즌 팀 내 입지가 흔들리는 이강인이다. 리그 경기에서의 출전은 적지 않지만, UCL 등 핵심 경기에서 이강인이 선발로 나서는 경우는 없었다. 루이스 엔리케 감독은 철저하게 이강인을 배제했다. 이강인은 UCL 8강부터 단 12분 출전에 그쳤다. 중요 경기라고 판단되는 시점에서 엔리케 감독은 언제나 이강인을 외면했다.

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이적을 위한 적기일 수 있다. 현재 이강인의 가치는 트랜스퍼마크트 기준 2800만 유로(약 480억원), 높은 가치를 기록 중일 때 이적해야, 연봉 등 여러 부분에서 좋은 평가를 받을 수 있다. 이미 이강인에게 적극적인 관심을 보인 구단들도 있다. 라리가에서는 아틀레티코 마드리드가 오랜 기간 이어온 관심을 구애로 연결할 계획이다. 이강인 영입을 위해 이미 지난겨울 이적시장에서도 움직인 바 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서도 토트넘과 뉴캐슬 등이 예상 행선지로 거론되는 상황, PSG와 재계약이 진전되지 않는다면, 이적 가능성은 더 높아질 수밖에 없다.

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이강인에게도 선택을 위한 시간이 다가오고 있다. 불확실한 입지 속 여름 이적은 선택이 아닌 필수일 수 있다. 이강인의 재계약 협상을 중단한 PSG의 선택이 어떤 결과로 돌아올지도 여름 이적시장 관전 요소가 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com