'최전방에 섰지만' 손흥민, 후반에는 슈팅도 못했다...갈수록 산으로 가는 도스 산토스의 SON 활용법

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]슈팅 하나 때리기 쉽지 않다. LA FC가 전혀 'SON'을 쓰지 못하고 있다.

Advertisement

LA FC는 14일(한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스 시티 SC와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 13라운드에서 1대2로 패했다. LA FC는 세인트루이스에 창단 첫 패배를 당하는 불명예를 안았다. 지난 라운드 휴스턴에 1대4로 대패했던 LA FC는 이날도 무너지며 연패에 빠졌다. 북중미카리브해연맹 챔피언스컵 톨루카와의 4강 2차전 패배까지 포함하면 3연패다. 순위도 5위까지 추락했다.

마르크 도스 산토스 LA FC 감독은 손흥민의 위치를 한 단계 올렸다. 휴스턴전에서 손흥민을 공격형 미드필더로 활용하며 비판을 받았던 도스 산토스 감독은 '손톱' 카드로 변화를 줬다. 드니 부앙가까지 복귀하며, '흥부 듀오'가 재가동됐다. 하지만 여전히 답답했다. 전진 패스가 거의 나오지 않다 보니 손흥민과 부앙가의 속도를 살릴 수 없었다.

전반 내내 세트피스 상황을 제외하고 존재감을 보이지 못하던 손흥민은 전반 44분에서야 첫 슈팅을 때렸다. 특유의 왼발 감아차기 슈팅을 시도했지만, 상대 골키퍼의 선방에 막혔다. 손흥민의 센스가 만든 슈팅이었다. 이것이 LA FC의 첫 유효슈팅이었다. 손흥민은 이어 한 차례 더 슈팅했지만, 수비를 맞고 나왔다.

Advertisement

여기까지였다. 손흥민은 풀타임을 뛰었지만, 후반 단 한 차례의 슈팅도 날리지 못했다. 손흥민이 슈팅을 때릴 수 있는 공격 구조가 아니었다. 손흥민은 페널티박스 근처가 아닌 센터 서클 부근에서 주로 볼을 잡았고, 어쩌다 속공 찬스가 나와도 동료들의 어이없는 패스로 기회를 무산시키기 일쑤였다. 손흥민은 슈팅 2회, 키패스 4회, 드리블 성공 2회 만을 기록했다. 키패스 4회가 말해주듯, 손흥민의 발끝에서 그나마 LA FC의 공격이 이루어졌다.

Advertisement

가뜩이나 챔피언스컵 병행으로 체력이 떨어진 LA FC는 수비 집중력까지 무너졌다. 전반 4분 만에 선제골을 내줬다. 손흥민과 '코리안더비'를 펼친 정상빈이 기점 역할을 했다. 정상빈이 오른쪽을 무너뜨린 후 중앙으로 연결했고, 이 과정에서 멋진 컷백이 이어지며 토마스 토틀랜드가 득점에 성공했다. 정상빈은 후반 시작과 함께 교체됐다. 후반 19분 라파엘 산토스에게 추가골까지 허용한 LA FC는 후반 28분 교체투입된 다비드 마르티네스가 한 골을 만회했지만, 더 이상 골은 나오지 않았다.

손흥민은 올 시즌 리그에서 아직 마수걸이 골을 신고하지 못했다. 지난달 8일 크루스 아술과의 챔피언스컵에서 득점한 후 한 달 넘게 골맛을 보지 못하고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com