'北 내고향' 홈그라운드 된 수원 캐슬파크, 내고향응원단 열렬한 응원속 김경영 선제골!도쿄 베르디에 1-0 리드[AWCL 결승전 전반 리뷰]

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 내고향여자축구단을 응원하는 축구 팬들. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

깃발 펼치며 응원하는 관중들

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[스포츠조선 전영지 기자]"내고향! 내고향!"

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대한민국 수원종합운동장은 북한 '내고향' 여자축구단의 홈 그라운드였다.

23일 오후 2시 수원FC 위민의 홈경기장 '캐슬파크'에서 펼쳐진 아시아 여자챔피언스리그(AWCL) 북한 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전, 원정석인 S석에 통일부가 단체구입한 2000장 티켓의 주인공, 남북 공동응원단이 자리했다. 준결승에서 내고향이 수원FC 위민을 2대1로 꺾고 결승에 오른 상황, 이번엔 남북 공동응원단이 아닌 제대로 '내고향 응원단'이었다.

결전을 앞두고 수원종합운동장은 내고향여자축구단을 응원하는 걸개로 둘러싸였다. 자주통일평화연대, 평화통일시민행동, 예수살기. 전국민주노동조합총연맹 등 단체들이 내건 플래카드에는 '평양 내고향여자축구단 여러분의 방문은 환영합니다' '평양 내고향여자축구단의 선전을 응원합니다' 등의 문구가 담겼다.

응원하는 관중들

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이날 관중석 7000석 중 VIP석 등 초대장을 제외하고 약 4700석이 판매됐다. 이번 결승전은 랭킹 순으로 홈팀이 도쿄 베르디, 원정팀이 내고향. 이에 따라 내고향 응원단은 원정석인 S석에 포진했다. 통일부가 S석중 2000장을 단체구입했다. 통일부는 이번 대회 남북 공동응원단을 자체적으로 만들어오는 민간단체에 남북협력기금 3억원을 지원하기로 했다. 지난 20일 수원FC 위민과 내고향의 준결승전에도 티켓 3000장을 단체구입하고 응원 비용을 지원한 바 있다. 정동영 통일부 장관은 22일 인터뷰에서 "기왕이면 내고향이 우승했으면 좋겠다"며 공개 응원의 뜻을 전하기도 했다.

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경기 전부터 '내고향'의 홈 그라운드 분위기가 조성된 가운데 도쿄 베르디 응원석인 E석도 일반 판매분을 포함해 2600장 정도 판매됐지만 빈 자리가 많았다. 내고향 선수단이 그라운드에 모습을 드러내자 E석을 가득 메운 2000여명의 내고향 응원단은 치어리더의 리딩에 따라 응원스틱을 일사불란하게 치면서 "내~고향~ 짝짝짝짝짝!" 응원을 펼쳤다. 내고향의 공격 때면 뜨거운 함성과 함께 한목소리로 "골!" "골!"을 외쳤다. '우리선수 힘내라!' '힘내라! 우리가 응원하고 있다'는 격문과 함께 내고향 구단 깃발이 나부꼈다.

전반 11분 내고향 캡틴이자 골잡이 김경영의 슈팅이 불발된 직후 코너킥 찬스,"대~한민국!" 응원과 같은 박자로 "내~고향!"을 연호했고 "골! 골! 골!"을 외치며 응원전을 이어갔다.

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전반 15분 왼쪽 측에서 도쿄 베르디 시오코시 유즈호가 박스 안쪽으로 파고들며 날린 슈팅을 튕겨나온 볼을 내고향 리유정이 필사적으로 걷어내자 내고향 응원단의 함성이 쏟아졌다. 전반 33분 도쿄 베르디 신조 미하루가 팔꿈치 가격으로 레드카드 VAR이 가동됐지만 옐로카드가 선언됐다. 전반 36분 내고향 정금이 쇄도하며 날린 슈팅이 골대를 벗어났다. 내고향 응원단의 아쉬운 탄성이 터져나왔다.

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 내고향여자축구단 김경영이 선취골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 내고향여자축구단 김경영이 선취골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

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팽팽했던 승부의 균형추가 전반 44분 깨졌다. 북한의 불꽃같은 역습, 정금이 왼쪽 측면을 치고 달린 후 박스 정면 김경영에게 필사적인 패스를 건넸고, '득점왕' 김경영이 원샷원킬의 기회를 놓치지 않았다. 날선 오른발 슈팅이 골망 구석에 꽂히자 내고향 응원단이 "김경영! 김경영!"을 연호하며 플래카드를 힘차게 흔들었다. 내고향이 1-0으로 앞선 채 전반을 마쳤다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com