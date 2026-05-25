"당장 나가!" 뭇매 맞은 '캡틴' 크리스티안 로메로, 결국 토트넘 최종전 '직관'

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[스포츠조선 김가을 기자]크리스티안 로메로(토트넘)가 빗발치는 여론에 결국 두 손 두발을 들었다.

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토트넘은 25일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 에버턴과 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종전을 치렀다.

운명의 한판이었다. 토트넘은 앞선 37경기에서 9승11무17패(승점 38)를 기록했다. 20개 팀 가운데 17위에 머물러있었다. '강등권' 18위 웨스트햄(승점 36)과의 격차는 단 2점. 토트넘은 최종전 결과에 EPL 잔류 여부가 걸려있었다. 지난 시즌 유로파리그(UEL) 우승팀인 토트넘은 불과 한 시즌 만에 강등권으로 추락한 것이다.

마지막 경기를 앞두고 문제가 발생했다. 올 시즌을 앞두고 손흥민(LA FC)의 뒤를 이어 토트넘의 주장이 된 로메로의 행실 때문이었다. 영국 현지 언론에 따르면 로메로는 최종전을 앞두고 고국인 아르헨티나로 건너갔다. 그는 어린 시절 뛰었던 팀의 경기를 지켜본 것으로 알려졌다. 비난이 빗발쳤다. 토트넘 출신 라몬 베가는 "로메로는 내가 뛰었던 팀의 주장으로 완전히 불명예쓰럽고 무례한 행동을 했다"고 비판했다.

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로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 로메로가 재활 때문에 아르헨티나로 간 것이라며 감싸안았다. 그럼에도 여론은 쉽게 가라앉지 않았다. 결국 로메로는 최종전을 앞두고 급히 팀에 합류했다. 경기 전 영국 언론 더선은 '로메로가 아르헨티나에서 영국으로 돌아왔다. 극적인 유턴이다. 그는 아르헨티나로 떠난 뒤 팬들에게 상당한 비난을 받았다. 로메로는 최종전을 앞두고 팀으로 돌아온 모습이 목격됐다'고 전했다.

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실제로 로메로는 데얀 쿨루셉스키 등 부상 선수들과 함께 관중석에서 경기를 지켜봤다. 그는 0-0 상황에서 미소를 짓는 모습이 포착돼 논란을 증폭시키기도 했다. 다행히도 토트넘은 전반 43분 세트피스 상황에서 주앙 팔리냐가 가까스로 꽂아 넣은 선제골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 같은 시각 18위 웨스트햄도 리즈 유나이티드를 3대0으로 제압했지만, 순위를 뒤집지 못했다. 토트넘은 힘겹게 EPL 잔류를 완성했다.

경기 뒤 영국 언론 BBC에 따르면 데 제르비 감독은 "선수들의 활약에 매우 기쁘다. 그들은 좋은 사람이고 최고의 선수라는 것을 보여줬다. 앞으로 이와 같은 정신을 더 보여줘야 한다"고 말했다.

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로메로 역시 잔류 확정 뒤 동료들과 얼싸안고 기뻐했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com