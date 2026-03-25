KCC글라스 홈씨씨, 독일건자재 전시회 '펜스터바우프론탈레 2026' 참가

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KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'가 오는 27일(현지 시각)까지 독일 뉘른베르크에서 열리는 글로벌 건자재 전시회 '펜스터바우프론탈레 2026'에 참가한다고 25일 밝혔다.
고내후성시트는 변화가 잦은 유럽 기후 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있어 현지에서 수요가 높은 외장용 필름이다.
도장 마감 대비 시공성이 높아 창호와 건축물 외장재에 폭넓게 적용된다.
제논 램프에 1만 시간 동안 노출시키는 독일 국제 공인 시험 인증 기관 SKZ의 엄격한 내후성 시험을 통과했으며, 독일창호협회로부터 'RAL 품질 마크'도 획득했다.
무광 패턴과 유광 패턴을 하나의 원단에 동시에 구현하는 표면 처리 기술이 적용된 제품도 소개된다.
최근 유럽 시장에서 선호도가 커지고 있는 무광 패턴에 유광 효과까지 더해 한층 입체적이고 고급스러운 색감을 구현한 것이 특징이다.
이 밖에도 초고단열 더블로이유리 '컬리넌'의 실버 및 블루 색상 제품과 주거용 더블로이유리 신제품 '빌라즈' 등 9종의 고성능 코팅유리 제품도 함께 선보인다.
KCC글라스 관계자는 "이번 펜스터바우프론탈레 참가는 유럽 시장에 홈씨씨 브랜드를 알리고 KCC글라스의 기술력과 경쟁력을 소개하는 의미 있는 기회"라며 "이번 전시를 발판으로 유럽 시장 내 입지 강화 및 판매 확대에도 주력할 계획"이라고 밝혔다.