DL이앤씨, GS건설, SK에코플랜트, ‘구리역하이니티리버파크’ 3022가구 분양

|
DL이앤씨, GS건설, SK에코플랜트 컨소시엄이 경기 구리시 수택동 496-6번지 일대에 공급하는 '구리역 하이니티 리버파크'를 분양 중이다.
이 중 전용면적 29~110㎡ 1530가구가 일반 분양 물량이다.
전용 면적 별로는 29㎡ 146가구, 38㎡ 29가구, 44㎡ 141가구, 59㎡A 397가구, 59㎡B 187가구, 59㎡C 365가구, 77㎡ 20가구, 84㎡ 186가구, 110㎡ 59가구로 구성된다.
잠실역까지 20분대, 삼성역, 봉은사역, 종각역까지 30분대 이동이 가능해 서울 주요 업무지구 접근성이 우수하다.
여기에 수도권 제1순환고속도로, 강변북로, 북부간선도로, 세종포천고속도로 등 광역 교통망도 잘 갖춰져 있다.
생활 인프라도 롯데백화점, CGV, 구리전통시장 등을 도보로 이용할 수 있으며, 이마트, 롯데아울렛, 롯데마트, 롯데시네마 등 다양한 쇼핑, 문화시설도 인접해 있다.
반경 1km 내 구리초, 수택초, 토평중고, 구리여중고 등 초중고교가 밀집해 있으며, 단지 내 유치원과 국공립 어린이집이 예정돼 있다.
쾌적한 자연환경이 강점으로 왕숙천 둘레길을 따라 한강까지 자전거로 10분대 이동이 가능하며, 검배근린공원, 장자호수공원, 구리시립체육공원 등 다수의 공원이 인접해 있다.
특히 수영장과 다목적체육관 등을 갖춘 검배체육문화센터도 가까워 생활 편의성을 높였다.
최근 희소성이 높은 전용 29~38㎡의 초소형 가구를 공급하며, 전용 74㎡ 이상 전 주택형에 현관 팬트리와 안방 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 제공한다.
커뮤니티 시설로는 피트니스, 실내골프연습장, 사우나, 라운지카페, 게스트하우스, 스터디라운지, 프라이빗 오피스룸 등이 조성될 예정이다.
전용 50㎡ 이하 주택형은 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용되며, 전매제한은 1년이다.
재당첨 제한과 거주 의무기간이 없고, 비규제지역에 해당돼 대출 등 진입장벽이 상대적으로 낮다.
분양 관계자는 "구리역 하이니티 리버파크는 서울 접근성이 우수한 입지와 구리시 최초 3000가구 이상 대단지라는 상징성을 갖춘 단지"라며, 실수요자들의 높은 관심이 기대된다"고 말했다.