DL이앤씨, GS건설, SK에코플랜트, ‘구리역하이니티리버파크’ 3022가구 분양

기사입력 2026-03-27 17:05


DL이앤씨, GS건설, SK에코플랜트, ‘구리역하이니티리버파크’ 3022…
제공=DL이앤씨

DL이앤씨, GS건설, SK에코플랜트 컨소시엄이 경기 구리시 수택동 496-6번지 일대에 공급하는 '구리역 하이니티 리버파크'를 분양 중이다.

이 단지는 구리시 최초로 3000가구 이상 규모로 조성되는 초대형 아파트로, 수택E구역 주택 재개발 정비사업을 통해 들어선다.

단지는 총 4개 단지, 지하 6층~지상 최고 35층, 26개 동(아파트 24개 동, 주상복합 2개 동), 총 3022가구 규모다.

이 중 전용면적 29~110㎡ 1530가구가 일반 분양 물량이다.

전용 면적 별로는 29㎡ 146가구, 38㎡ 29가구, 44㎡ 141가구, 59㎡A 397가구, 59㎡B 187가구, 59㎡C 365가구, 77㎡ 20가구, 84㎡ 186가구, 110㎡ 59가구로 구성된다.

단지에서 약 800m 거리에 지하철 8호선과 경의중앙선 환승역인 구리역이 위치해 도보 이용이 가능하다.

잠실역까지 20분대, 삼성역, 봉은사역, 종각역까지 30분대 이동이 가능해 서울 주요 업무지구 접근성이 우수하다.

여기에 수도권 제1순환고속도로, 강변북로, 북부간선도로, 세종포천고속도로 등 광역 교통망도 잘 갖춰져 있다.


생활 인프라도 롯데백화점, CGV, 구리전통시장 등을 도보로 이용할 수 있으며, 이마트, 롯데아울렛, 롯데마트, 롯데시네마 등 다양한 쇼핑, 문화시설도 인접해 있다.

반경 1km 내 구리초, 수택초, 토평중고, 구리여중고 등 초중고교가 밀집해 있으며, 단지 내 유치원과 국공립 어린이집이 예정돼 있다.

쾌적한 자연환경이 강점으로 왕숙천 둘레길을 따라 한강까지 자전거로 10분대 이동이 가능하며, 검배근린공원, 장자호수공원, 구리시립체육공원 등 다수의 공원이 인접해 있다.

특히 수영장과 다목적체육관 등을 갖춘 검배체육문화센터도 가까워 생활 편의성을 높였다.

최근 희소성이 높은 전용 29~38㎡의 초소형 가구를 공급하며, 전용 74㎡ 이상 전 주택형에 현관 팬트리와 안방 드레스룸 등 넉넉한 수납공간을 제공한다.

커뮤니티 시설로는 피트니스, 실내골프연습장, 사우나, 라운지카페, 게스트하우스, 스터디라운지, 프라이빗 오피스룸 등이 조성될 예정이다.

전용 50㎡ 이하 주택형은 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용되며, 전매제한은 1년이다.

재당첨 제한과 거주 의무기간이 없고, 비규제지역에 해당돼 대출 등 진입장벽이 상대적으로 낮다.

분양 관계자는 "구리역 하이니티 리버파크는 서울 접근성이 우수한 입지와 구리시 최초 3000가구 이상 대단지라는 상징성을 갖춘 단지"라며, 실수요자들의 높은 관심이 기대된다"고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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