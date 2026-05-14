대학 도서관서 여성 물병에 '체액' 넣은 남성 추적…"밥 먹고 온 사이 범행"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 한 대학 도서관에서 여학생 물병에 정체불명 남성의 체액이 들어간 사건이 발생해 충격을 주고 있다.

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ET투데이 등 대만 매체들에 따르면 지난 6일 대만 신베이시에 위치한 푸런대학교 도서관에서 공부를 하던 여학생은 식당에 다녀온 후 자신의 물병이 사라진 사실을 발견했다.

이후 앞쪽으로 몇 줄 떨어진 다른 자리에서 자신의 물병을 찾아냈지만, 찜찜한 마음이 들어 물병을 세척하기 위해 탕비실로 가져갔다. 그런데 물병 뚜껑을 연 순간 안에 든 액체 상태와 색깔이 이상했다.

누군가 다른 물질을 넣었다고 여긴 학생은 도서관 측에 이를 신고했다.

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학교 측은 곧바로 경찰에 신고하고 교내 안전 담당 부서에도 상황을 전달했다.

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CCTV 확인 결과, 긴 머리를 묶고 회색 긴팔 상의와 검은 바지를 입은 남성이 피해 학생이 자리를 비운 지 약 3분 만에 물병을 가져갔다가 다른 좌석에 옮겨놓는 장면이 포착됐다.

푸런대 도서관은 외부인도 이용할 수 있지만, 출입 시 신분증·건강보험증·운전면허증 등 사진이 부착된 공식 신분증으로 실명 등록을 해야 한다. 경찰은 CCTV 영상과 출입 기록을 대조해 30대 홍 모씨를 유력 용의자로 특정했다.

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감식 결과 물병 안의 액체에서는 인체 체액 성분이 확인된 것으로 전해졌다. 다만 현재까지 용의자는 경찰 조사에 응하지 않은 상태다.

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푸런대 측은 "사건 접수 직후 학교 안전센터 직원이 현장에 출동해 학생과 함께 경찰서에서 진술 절차를 진행했다"며 "상담 지원과 후속 보호 조치도 제공하고 있다"고 밝혔다.

또 "경찰 수사에 협조하기 위해 CCTV 자료와 관련 정보를 모두 제출했다"며 "용의자가 외부인인 만큼 향후 관련 법에 따라 경찰이 사건을 조사하게 될 것"이라고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com