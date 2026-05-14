"국가대표 선수들 컨디션 회복 지원"…세라젬, 진천 선수촌에 '챔피언스 리커버리 라운지' 조성

◇세라젬이 대한체육회 진천 국가대표선수촌 내 조성한 '세라젬 챔피언스 리커버리 라운지'. 사진제공=세라젬

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오는 9월 시작되는 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 국가대표 선수들이 구슬땀을 흘리고 있는 가운데, 세라젬이 대한체육회 진천 국가대표선수촌 내 세라젬 체험존을 업그레이드해 '세라젬 챔피언스 리커버리 라운지'를 조성하고 국가대표 선수들의 컨디션 회복 지원을 강화한다.

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지난 2023년 조성한 세라젬 체험존을 전면 리뉴얼한 공간으로 프리미엄 안마의자 '파우제 M 컬렉션(M10·M8 Fit·M6)'과 척추 관리 의료기기 '마스터 V 컬렉션(V7·V5)' 등 헬스케어 제품을 최신 라인업으로 교체하고 공간 구성 전반을 재정비해 선수들의 휴식을 통한 컨디션 회복과 경기력 향상을 지원하는 리커버리 중심 환경을 구축했다.

라운지에 배치된 파우제 M 컬렉션은 특허받은 직가열 온열 기술을 기반으로 빠르게 온열 자극을 전달해 근육 이완과 회복을 돕는다. 함께 설치한 척추 관리 의료기기 마스터 V 컬렉션은 허리와 등, 목과 어깨까지 깊이 있는 밀착 마사지를 제공한다. 이 제품은 식품의약품안전처로부터 추간판(디스크)탈출증 치료 도움, 퇴행성 협착증 치료 도움, 근육통 완화 효능 효과를 인정받은 제품이다.

세라젬은 2023년 8월 대한체육회와 협약을 맺고 진천 국가대표선수촌에 헬스케어 가전 13대를 기증하며 휴식 공간을 조성했고, 2024년 7월 파리올림픽 국가대표 선수단 훈련 캠프에 세라젬 체험존을 제공한 바 있다. 이번에 마련된 라운지는 단순 체험 공간이 아닌 선수들의 경기력과도 맞닿아 있는 휴식 중심 공간으로 재구성하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.

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김택수 선수촌장은 "2026 아시안게임을 준비하는 과정에서 메디컬센터 이용 인원과 대기 시간이 늘어나고 있었는데, 세라젬의 이번 지원으로 선수촌 운영에 많은 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com