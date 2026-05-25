유명 록밴드 보컬 "난 동성애자" 고백…아내 "결혼 14년간 행복했다"

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국의 한 유명 록밴드 리드보컬이 동성애자라고 공개 고백해 화제다.

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그는 14년간 부부생활을 해 온 아내와 관계를 정리했다고도 밝혀 충격을 주고 있다.

페이지식스 등 미국 연예 매체들에 따르면 록밴드 '베어투스(Beartooth)'의 리드보컬 케일럽 쇼모(33)는 최근 SNS를 통해 "최근 내 사생활을 둘러싼 여러 추측이 이어지고 있어, 내가 사랑하는 사람들에게 더 이상 영향을 미치기 전에 직접 사실을 밝히고 싶다"고 밝혔다.

그는 "나는 스스로를 자랑스럽게 생각하는 게이 남성"이라며 "오랫동안 내 삶 속에서 이 문제를 받아들이고 이해하기 위해 노력해 왔다"고 털어놨다.

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이어 "내 성적 지향을 억누르며 살아온 시간은 매우 힘들었다"며 "너무 오랫동안 진짜 감정을 외면해온 스스로가 부끄럽다"고 고백했다.

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또한 그는 과거 술로 감정을 숨기려 했다고도 밝혔다. 그는 "10년 가까이 알코올에 의존했는데 술을 끊고 왜 오랫동안 이런 감정을 느껴왔는지 진지하게 들여다보기 시작하면서 비로소 내 성 정체성과 마주하게 됐다"고 설명했다. 이어 "앞으로 발표할 새 앨범에서는 있는 그대로의 나를 온전히 표현할 것"이라면서 "진심으로 행복할 수 있는 길만 선택할 것"이라고 강조했다.

충격적인 고백 이후 그의 아내 플뢰르 쇼모 역시 SNS를 통해 심경을 전했다.

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그녀는 "지난 몇 달은 우리 모두에게 혼란스럽고 상처가 큰 시간이었다"면서도 "그럼에도 나는 언제나 케일럽을 사랑하고 지지하고 싶다"고 밝혔다.

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이어 "남편이 자신의 성 정체성 문제로 혼란과 고통을 겪는 모습을 오랫동안 지켜봤지만 어떻게 도와야 할지 몰랐고 그로 인해 나 역시 힘든 시간을 보냈다"면서 "14년간의 결혼 생활은 정말 행복했고 사랑과 추억으로 가득했다. 그 시간과 남편이 너무 그립다. 우리의 이야기는 아름다웠고 이제 끝이 났다"고 적었다.

두 사람은 2012년 4월 결혼했으며 슬하에 자녀는 없는 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com