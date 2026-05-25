기후변화로 일찍 선보인 초당옥수수…과일처럼 먹는 'MZ 디저트'로 수요 ↑

◇현대백화점 무역센터점 지하1층 식품관에서 직원들이 초당옥수수를 소개하고 있다. 사진제공=현대백화점

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최근 기후변화로 농산물 출하 시기가 앞당겨진 가운데, 대표적 여름 간식인 초당옥수수도 판매 시기가 빨라졌다.

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유통업계에서도 예년보다 빠르게 제철 상품을 맞이하는 이른바 '얼리 시즌(Early Season)' 분위기로, 최근 본격 초당옥수수 판매에 들어갔다.

초당옥수수는 보통 8~10 브릭스(Brix)인 일반 찰옥수수의 당도의 2배에 달하는 16~20 브릭스의 당도를 가진다. 쫀득한 찰옥수수와 달리 아삭아삭한 식감이 특징이다. 당도는 높지만 대부분 수분과 식이섬유로, 탄수화물 함량이 낮다. 칼로리는 일반 옥수수의 절반 수준(100g당 약 90kcal)이다. 또한 수분 함량이 80~90%로 높아 과일처럼 씻어서 생으로 바로 먹을 수 있다.

단순 농산물이 아닌 젊은층의 '디저트'로 소비되면서, 시장 또한 확대되고 있다.

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현대백화점은 현대백화점 전국 점포에서 오는 8월까지 경상남도 의령에서 수확한 '초당옥수수'를 판매한다. 평균 당도가 17브릭스(Brix) 수준으로 일반 찰옥수수(10브릭스)보다 당도가 높고, 수분 함량이 높아 아삭한 식감을 자랑한다.

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롯데마트는 지난해 밀양 산지와 사전 정식 협업을 통해 대형마트 가운데 가장 빠르게 지난 14일 초당옥수수를 선보였다. 따뜻한 날씨 영향으로 의령 산지의 출하 시기가 전년 대비 약 4~5일가량 빨라졌는데, 이 같은 수급 여건을 바탕으로 슈퍼와의 통합 소싱을 통해 전년 대비 20% 확대된 약 25만 개 물량을 준비했다. 롯데마트 초당옥수수는 최근 2년 연속 두 자릿수 매출 신장을 기록하는 등 소비자 니즈도 꾸준히 확대되는 추세다.

롯데마트 관계자는 "고도화된 산지 네트워크를 기반으로 올 시즌 내내 고품질 초당옥수수를 안정적으로 선보일 계획이다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com