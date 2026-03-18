WBC 8강 기적! 한화로 향한다…강인권 전 NC 감독, QC로 전격 영입 "코치진 강화 현장 요청" [공식발표]
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|야구 국가대표팀 선수들이 3일 오후 일산 고양 야구대표팀훈련장에서 훈련을 했다. 선수들 훈련 돕는 강인권 코치. 고양=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.03/
[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 또 한 번 대형 코치 보강을 했다.
한화는 18일 "강인권 전 NC 감독을 QC (Quality Control) 코치로 영입했다"고 발표했다.
강 코치는 1995년 2차 6라운드에 한화의 지명을 받고 프로 생활을 시작해 2006년까지 12년간 선수생활을 이어갔다.
은퇴 이후 지도자로 변신한 강 코치는 두산 베어스를 시작으로 NC 다이노스와 한화에서 배터리코치를 하며 양의지(두산) 박세혁(삼성) 김태군(NC) 최재훈(한화)의 성장을 도왔다.
2020년 NC 수석코치를 한 강 코치는 2022년 5월 NC 감독 대행을 거쳐 정식 감독으로 부임해 2023년 NC의 가을야구를 이끌었다.
지난해부터는 대한민국 야구 국가대표팀 수석·배터리 코치를 역임하며 이번 월드베이스볼클래식(WBC) 대회에 참가해 8강 기적에 힘을 보태기도 했다.
한화는 "지난 시즌 후 현장과 프런트 간 전력 강화 논의 과정에서 코치진 강화에 대해 뜻을 같이했고, 현장의 요청에 따라 강인권 코치 영입을 완료했다"고 발표했다.
강 코치는 오는 19일 대전 한화생명이글스파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 시범경기부터 팀에 합류할 예정이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
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