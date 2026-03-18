황동하냐, 김태형이냐...'박빙의 경쟁' KIA 5선발 누구? 이범호 감독이 준 힌트는

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[스포츠조선 김용 기자] 황동하냐, 김태형이냐.
이 감독의 마지막 고민은 5선발이다. KIA는 네일-올러-이의리-양현종까지 4선발은 확실히 구축이 돼있다.
지난해에는 5선발 경쟁에서 김도현과 황동하의 경쟁 끝에 김도현이 이겼다. 하지만 김도현은 올시즌 팔꿈치 이상으로 휴업중이다. 그래서 올해 경쟁은 황동하와 2년차 김태형이 하고 있다.
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황동하는 16일 NC 다이노스전 4이닝 4실점으로 패전을 기록했다. 하지만 3회까지는 완벽한 피칭을 했고, 이 감독은 4회 무너진 부분도 구위 문제보다 배터리의 볼배합 미스라고 판단했다. 2S까지 잘 잡아놓고 계속 연타를 허용했기 때문이다. 때문에 4실점 했지만 황동하에게도 합격점을 내려줬다.
현재로서는 두 사람의 우위를 가르기 쉽지 않은 상황. 이 감독은 조심스럽게 힌트를 줬다. 이 감독은 "한 명이 선발이면, 한 명은 뒤에서 롱릴리프 등으로 역할을 해줘야 한다. 그런데 경험이 부족한 김태형을 뒤에 두면, 과연 황동하만큼 할 수 있을까 하는 생각이 든다. 동하는 팔도 팔리 풀리는 스타일이고, 어느 위치에서든 자기 역할을 한다"고 설명했다. 황동하가 못해서 밀리는 게 아니라, 김태형은 선발이 아니면 활용도가 떨어질 수 있는 부분을 고려하는 것이다.
당연히 모든 투수가 선발을 원하기에 황동하에게는 아쉬울 수 있겠지만, 팀을 위한 희생으로 생각해야 하는 부분이다. 또 아직 경쟁이 끝이 아니다. 남은 시범경기 김태형이 불안한 모습을 보이면 황동하에게 기회가 가게 된다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com