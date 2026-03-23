'4할 김혜성 충격 마이너행 → 美 언론도 납득 불가' 황당한 변명 "WBC 이후 조화롭지 못해서…"

4할을 치고도 개막 로스터에서 탈락한 김혜성. 트리플A행에 미국 매체들도 납득이 안된다는 평가가 많다.. AP연합뉴스
[스포츠조선 나유리 기자]김혜성이 트리플A에 가는 것은 납득할 수 있지만, 김혜성을 이긴 대상이 시범경기 1할 타자라는 것은 납득하기 어렵다. 현지 언론 반응도 의외라는 분위기다.
LA 다저스 김혜성이 마이너리그에서 개막을 맞이한다. 다저스 구단은 23일(한국시각) "내/외야수 김혜성을 트리플A 오클라호마시티로 내려보냈다"고 공식 발표했다. 알렉스 프리랜드가 개막전 2루수를 맡고, 김혜성은 2년 연속 마이너리그에서 시즌을 시작하게 됐다.
다소 충격적이다. 지난해에는 김혜성이 트리플A에서 개막을 맞은 것을 납득할 수 있는 분위기였다. 시범경기에서 좋은 모습을 보여주지 못했기 때문이다. 그러나 김혜성은 올해 시범경기에서 타율 4할7리를 기록하고도 탈락했다.
리그 최고 수준의 뎁스를 보유한 다저스지만, 토미 에드먼이 발목 수술 이후 복귀가 예상보다 늦어지면서 개막 초반 결장할 예정이다. 그래서 에드먼의 올 시즌 주 포지션인 2루 자리를 두고, 김혜성을 비롯한 경쟁자들이 오디션을 펼치고 있었다. 김혜성에게도 가장 마지막 순위 대주자 후보에서 내외야 멀티 백업으로 입지를 넓힐 수 있는 기회였다.
Los Angeles Dodgers' Hyeseong Kim (6), of South Korea, and James Tibbs III (98) celebrate their runs scored as Milwaukee Brewers catcher Gary Sanchez pauses near home plate during the third inning of a spring training baseball game, Monday, March 16, 2026, in Phoenix. AP연합뉴스
그런데 김혜성은 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀에 차출되기 전부터 뜨거운 타격을 보여줬고, 대회가 끝난 후 다저스 캠프에 복귀해서도 계속 준수한 모습을 보였다. 그런데도 다저스의 선택은 김혜성이 아니었다. '디 애슬레틱'에 따르면 "프리랜드가 개막 로스터 확정 통보를 받았다"고 전해졌다.
프리랜드는 시범경기 56타석에서 타율 1할1푼6리에 출루율 0.286, 장타율 0.233이라는 저조한 성적을 기록했는데도 김혜성을 앞섰다.
미국 언론과 다저스팬들도 김혜성이 프리랜드에 밀려 마이너에 내려가야하는 상황을 다소 의외라고 보고 있다. 다저스 구단의 공식 발표에도 "왜 김혜성에게만 더 냉정하게 구냐", "4할을 치고도 1할 타자에게 밀리는 것을 이해할 수 없다"는 반응이 다수다.
Mar 21, 2026; Phoenix, Arizona, USA; Los Angeles Dodgers second baseman Hyeseong Kim (6) makes the play against the Athletics in the second inning at Camelback Ranch-Glendale. Mandatory Credit: Rick Scuteri-Imagn Images연합뉴스
'MLB트레이드루머스'도 김혜성의 마이너행 소식을 전하면서 "김혜성에게 기회가 주어지지 않는 것은 다소 의외다. 시범경기 성적이 다저스의 마지막 벤치 멤버 결정에 영향을 미치지 않은 것으로 보인다. 김혜성은 시범경기에서 놀라운 타격 성적을 보여준 반면, 프리랜드는 저조한 성적을 기록했다"면서 "다저스의 정확한 이유는 알 수가 없지만, 김혜성은 2년 연속 트리플A에서 시작한다"며 납득이 어려운 상황임을 전했다.
다저스 구단을 담당하는 일부 현지 매체 기자들은 '앳 뱃 퀄리티'가 로스터 당락을 갈랐다고 분석했다.
Los Angeles Dodgers' Alex Freeland (76) reaches second base safely on a fielding error by Arizona Diamondbacks second baseman Ildemaro Vargas, left, during the fifth inning of a spring training baseball game Wednesday, Feb. 25, 2026, in Scottsdale, Ariz. AP연합뉴스
'캘리포니아포스트' 잭 해리스 기자는 "프리랜드는 올 봄 타율 1할1푼6리로 저조한 성적을 냈지만 타구의 질은 향상됐다.(볼넷 11개, 삼진 11개) 김혜성은 캠프 초반 스윙이 좋아지는 모습을 보였지만, WBC에서 고전했고 복귀 후에는 타격 메커니즘이 조화롭지 못한 모습을 보였다"고 다저스가 김혜성을 트리플A에 보낸 이유를 설명했다. 타 매체 담당 기자 역시 "프리랜드는 하위 타순에서 출루할 가능성이 좀 더 높다"고 다저스를 위한 항변을 했다.
쉽게 말해 타석에서 조금 더 공격적인 김혜성보다, 볼넷을 더 잘 고르는 프리랜드가 지금 다저스 백업 멤버로는 도움이 될 수 있다는 뜻이다. 그런데 유독 그 엄격한 기준이 늘 왜 김혜성에게만 적용되는지는 모를 일이다.
다저스 구단 이슈를 전문적으로 다루는 '다저스비트'도 이번 소식에 대해 "우리 매체는 프리랜드를 좋아하지만, 솔직히 김혜성이 개막전 로스터에 들 자격이 있었다고 생각한다"고 코멘트를 남겼다.