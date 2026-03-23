'이글스' 출신이 대거 모여 축하한다고?…제1회 류현진배 중학야구대회, 25일 개막식 개최

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[스포츠조선 이종서 기자] " 유소년 선수들이 성장할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어가겠다."
이날 개회식에는 류현진 이사장을 비롯해 재단 이사인 정민철 황재균 장민재 김진영이 참석하며, 한화 손아섭 노시환 문동주 강백호 정우주 등 현역 프로 선수들도 함께 자리해 참가 선수들을 격려하고 응원할 예정이다. 이와 함께 대전광역시 및 체육계 관계자, 성심당 대표이사를 포함한 후원사 관계자들도 참석해 자리를 빛낸다.
류현진재단과 대전광역시 체육회가 공동 주최하고, 대전광역시 야구소프트볼협회가 주관, 대전광역시가 후원하는 이번 대회는 대한민국 야구 역사상 은퇴 선수가 아닌 현역 최고 선수가 자신의 이름을 걸고 처음으로 개최하는 야구대회라는 점에서 상징성이 매우 크다.
류현진재단은 이번 제1회 대회를 출발점으로 삼아 정례 대회로 발전시켜 나가 중학 야구의 경쟁력과 위상을 높이고, 유망주들이 조기에 실전 경험을 쌓을 수 있는 기반을 마련함으로써 향후 대한민국 중학 야구를 대표하는 전통 있는 대회로 자리매김하도록 꾸준히 발전시켜 나갈 계획이다.
결승전은 30일 한밭야구장에서 열리며, 경기 종료 후 같은 장소에 마련된 무대에서 폐회식과 시상식이 이어진다. 시상식에서는 ▲우승 ▲준우승 등의 단체상과 함께 ▲류현진상(MVP) ▲최고 타자상 ▲최고 투수상 ▲감독상 ▲지도상 등 개인 부문에 대한 시상이 진행될 예정이다.
특히 이번 대회는 선수들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 규모 있는 부상이 마련됐다. 우승 팀에는 500만 원 상당의 야구용품과 스파이더 의류가 제공되며, 준우승 팀에는 300만 원 상당의 야구용품과 스파이더 의류가 수여된다. 또한, 우승·준우승 팀에는 별도의 회식 지원과 함께 류현진재단 스카이박스 초청 혜택도 제공될 예정이다.
류현진상(MVP) 수상자는 류현진재단 야구 장학생으로 선발돼 월 40만 원씩 10개월간 장학 지원을 받으며, 류현진 선수의 친필 사인 글러브도 별도로 전달된다. 이 밖에도 다양한 부상과 참가선물이 제공될 예정이다.
류현진 이사장은 "중학생 선수들이 전국 무대에서 자신의 기량을 펼치고, 더 큰 목표를 향해 나아가는 계기가 되길 바란다. 이번 대회를 시작으로 유소년 선수들이 성장할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어가겠다"라고 전했다.
'제1회 류현진배 중학야구대회'는 이수그룹을 비롯해 스파이더, 성심당, 아누아, 왓어브레드, 더벤티, ILB, Shop167.2, 스타디움-SH인터내셔날, 대장간 등이 후원사로 참여한다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com