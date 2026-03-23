시범경기부터 구름관중, 라팍의 개막 풍경은 과연 어떤 모습일까...프로미스나인, 볼빨간사춘기 뜬다

최종수정 2026-03-23 11:45

시범경기부터 구름관중, 라팍의 개막 풍경은 과연 어떤 모습일까...프로미…
22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 화창한 봄날씨 속 야구장을 찾은 팬들이 경기를 지켜보고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.03.22/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]주말 시범경기 관중석을 이미 꽉 채우고 있는 삼성 라이온즈 팬들.

오는 3월28일 개막전 풍경은 과연 어떤 모습일까. 삼성 구단이 감사의 뜻을 담아 롯데와의 개막 2연전 경기에 팬을 위한 다양한 이벤트를 선보인다.

우선 대구 삼성 라이온즈 파크를 찾는 팬들에게 이틀 연속으로 특별한 선물을 증정한다.
시범경기부터 구름관중, 라팍의 개막 풍경은 과연 어떤 모습일까...프로미…
사진제공=삼성 라이온즈

시범경기부터 구름관중, 라팍의 개막 풍경은 과연 어떤 모습일까...프로미…
사진제공=삼성 라이온즈
개막 당일인 28일에는 카카오의 인기 캐릭터인 라이언과 콜라보로 제작한 타포린백을 입장 관중 전원에게 선물한다. 라이온즈 응원단도 개막 인사 및 환영의 의미로 출입 게이트에서 타포린백 배포에 함께 참여하기로 했다. 개막 이틀째인 29일 롯데전 입장 관중 전원에게는 '2026 뉴 블루타월'을 증정할 예정이다.

개막전에는 프로미스나인 멤버 가수 이채영이 시구를 하고, 재즈가수 문미향이 애국가를 부른다. 29일에는 볼빨간사춘기의 가수 안지영이 시구를 하고, 대구시립합창단 소속 안혜찬(테너), 김상희(베이스), 박지은(소프라노), 이유미(소프라노)가 애국가를 부른다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완 前 매니저, 참다 못해 인성 폭로 "나한테는 개XX, 출연료 올려줬더니 안 한다고"

2.

김건모 콘서트, 사람 한 명 없는 텅 빈 객석..이윤미 “무슨 일이냐면”

3.

김동완, "형은 개XX" 前 매니저 폭로에.."개인적 관계, 법적 대응할 것"[전문]

4.

얼짱 방송인 A씨, 대한항공 사무장 출신 남편 불륜설에 입 열었다

5.

‘아들 다섯’ 임창정♥서하얀, 외식 한번에 “월세 수준”..식비 고충 토로

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 떠나고 강등 위기 대재앙, 리그 13경기 연속 무승' 토트넘 16위→17위 추락, 노팅엄에 0-3 참패..'소방수' 투도르 경질 임박

2.

미국 결국 작심 비판! "손흥민 감 떨어졌다"→5경기 무득점 지적…요리스 아니었으면 큰일났다 '5경기 무실점'

3.

"선수들 손톱 좀 깎고 경기해 줘!"...'안양전 결승골' 무고사, 붕대 투혼 발휘했던 사연

4.

'4할 김혜성 충격 마이너행 → 美 언론도 납득 불가' 황당한 변명 "WBC 이후 조화롭지 못해서…"

5.

"출전 금지 부당해" 트랜스젠더 골퍼, LPGA-USGA 상대 소송 제기

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 떠나고 강등 위기 대재앙, 리그 13경기 연속 무승' 토트넘 16위→17위 추락, 노팅엄에 0-3 참패..'소방수' 투도르 경질 임박

2.

미국 결국 작심 비판! "손흥민 감 떨어졌다"→5경기 무득점 지적…요리스 아니었으면 큰일났다 '5경기 무실점'

3.

"선수들 손톱 좀 깎고 경기해 줘!"...'안양전 결승골' 무고사, 붕대 투혼 발휘했던 사연

4.

'4할 김혜성 충격 마이너행 → 美 언론도 납득 불가' 황당한 변명 "WBC 이후 조화롭지 못해서…"

5.

"출전 금지 부당해" 트랜스젠더 골퍼, LPGA-USGA 상대 소송 제기

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.