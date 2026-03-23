강습 타구에 어깨 직격! 하필 던지는 팔에… LG 김진성, 아웃 하나 못잡고 교체 → 41세 노장인데 괜찮을까 [잠실체크]
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|17일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG 김진성이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.17/
[잠실=스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스 김진성(41)이 뜻하지 않은 타구 직격에 깜짝 놀랐다.
김진성은 23일 잠실구장에서 열린 키움 히어로즈전, 2-3으로 뒤지던 7회초 LG의 4번째 투수로 등판했다.
하지만 흔들렸다. 첫 타자 이주형이 6구까지 가는 긴 승부 끝에 안타로 출루한 것이 시작이었다. 이주형은 곧바로 2루를 훔쳤고, 김진성은 안치홍에게 볼넷을 내줬다. 이어 다시 폭투가 나오며 무사 2,3루. 외국인 타자 브룩스에게도 볼넷을 허용하며 무사 만루의 위기를 맞이했다.
여기서 최주환이 김진성의 2구째 139㎞ 직구를 통타한 타구가 곧바로 마운드 위의 김진성을 향했다. 어떻게 피할 새도, 움츠릴 새도 없었다. 타구는 그대로 김진성의 오른쪽 어깨를 강타한 뒤 3유간으로 흘렀다. 그 사이 2명의 주자가 홈을 밟으며 이 타구는 투수 강습 2타점 적시타가 됐다.
김진성은 깜짝 놀란 얼굴로 연신 오른쪽 어깨를 문지르며 고통을 호소했다. 아웃카운트 하나 잡지 못하고 무려 18구를 던진 상황이었다.
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|17일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG 김진성이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.17/
LG는 김진성에 이어 박시원 박명근을 잇따라 투입하고 있지만, 불붙은 키움 타선을 막지 못하고 있다. 어느덧 점수는 2-11까지 벌어졌다.
LG 구단은 "김진성 선수는 어깨 근육부위 타박으로 아이싱중이며, 병원 진료 계획은 없다"고 밝혔다.
김진성은 불혹을 넘긴 나이에도 LG의 필승조로 분류되는 투수. 지난해 무려 33홀드를 올리며 SSG 노경은(35홀드)에 이어 이부문 2위에 올랐다. 최근 5시즌 동안 무려 102홀드를 올리는 등 프로야구 불펜 역사에 한 획을 긋는 투수다.
잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com
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