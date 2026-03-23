개막이 가까웠구나, 깨어나는 가을영웅, 레전드 상대 시즌 2호포
|
|
|23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 2회말 삼성 김영웅이 선제 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.23/
[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 김영웅이 개막에 맞춰 홈런시계를 맞추고 있다.
마지막 시범 1경기를 남긴 시점. 레전드 베테랑 양현종으로부터 홈런을 뽑아냈다. 시범경기 2호.
김영웅은 23일 대구 라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 시범경기 KIA와의 첫 야간경기에서 0-0이던 2회말 우월 선제 솔로홈런을 뽑아냈다.
1사 후 첫 타석에서 KIA 선발 양현종의 3구째 113㎞ 높은 커브를 그대로 당겼다. 큰 포물선을 그린 타구를 우익수 나성범이 일찌감치 바라보기만 했던 비거리 115m의 홈런포.
|
|
|23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 2회말 삼성 김영웅이 선제 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.23/
김영웅은 이번 시범경기에서 썩 좋지 않았다.
|
|
|23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 2회말 삼성 김영웅이 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.23/
이날 경기 전까지 10경기에서 29타수3안타 0.103의 타율에 머물러 있었다.
하지만 지난 20일 창원 NC전에서 마수걸이 홈런포 포함, 처음으로 멀티히트를 기록하더니 이날 3경기 만에 두번째 홈런을 기록하며 타격감을 끌어올렸다.
지난해 삼성의 가을을 뜨겁게 달군 '가을영웅'.
개막에 맞춰 서서히 홈런 본능을 깨우고 있다. 최형우가 가세한 삼성 중심타선의 마침표를 찍을 젊은 거포의 올시즌 활약을 기대케 하는 한방이었다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.