이렇게 그리웠나? 최형우 등장에 KIA 선수단 '우르르'...호랑이 후배들과 뭉클한 재회[대구 현장]

기사입력 2026-03-24 01:13


이렇게 그리웠나? 최형우 등장에 KIA 선수단 '우르르'...호랑이 후배…

[대구=스포츠조선 허상욱 기자] 친정팀 삼성 라이온즈로 돌아간 최형우가 KIA 선수단과 뜨겁게 재회했다.

23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 경기 전 삼성의 훈련이 한창이던 그라운드에 KIA 선수단이 들어서며 최형우와의 반가운 만남이 펼쳐졌다.

외야 수비 훈련 중이던 최형우는 KIA 선수단을 발견하자 성큼성큼 걸어가 반갑게 맞이했고 KIA 선수들도 너나 할 것 없이 다가와 손을 맞잡으며 반가움을 나눴다. 친정으로 돌아간 최형우를 KIA 후배들이 얼마나 그리워했는지 고스란히 느껴지는 순간이었다.

최형우는 2002년 삼성에서 데뷔해 2017년부터 지난해까지 KIA 타이거즈에서 활약한 뒤 지난 시즌 종료 후 FA 자격을 얻어 10년 만에 친정팀 삼성으로 돌아왔다.

라팍을 찾은 KIA 선수단을 맞이한 최형우의 모습은 영상으로 확인할 수 있다.


이렇게 그리웠나? 최형우 등장에 KIA 선수단 '우르르'...호랑이 후배…
23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 경기 전 삼성 최형우가 KIA 선수단과 만나 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.03.23/

이렇게 그리웠나? 최형우 등장에 KIA 선수단 '우르르'...호랑이 후배…
23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 경기 전 삼성 최형우가 KIA 선수단과 만나 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2026.03.23/


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 17개월에 광고 17개...벌써 '연예인급' 반응 터졌다

2.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

3.

"네 주변 몇 명이 죽어 나갔는데.." 정선희, 故안재환 사별 아픔 후 악플까지 '고통'

4.

전지현 시母, BTS '영어 못하는 애들' 글 해명…"덕질도 맘 놓고 못하나"

5.

이휘재, '쌍둥이 외국인학교' 노림수라니…도 넘은 복귀 흠집내기

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 향한 극단적 차별! WBC 한국 대표팀 합류로 밉보였나…'4할 타자' 어이없는 마이너 강등

2.

초대형 속보! 이강인 AT 마드리드 연쇄 이적…"휴가 쓰고, 입단 계약 마무리"→그리즈만 미국행 초임박

3.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

4.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

5.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 향한 극단적 차별! WBC 한국 대표팀 합류로 밉보였나…'4할 타자' 어이없는 마이너 강등

2.

초대형 속보! 이강인 AT 마드리드 연쇄 이적…"휴가 쓰고, 입단 계약 마무리"→그리즈만 미국행 초임박

3.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

4.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

5.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.