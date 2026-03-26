[오피셜]NC 공식 입장 "경찰 조사 존중하나, 소명할 부분 있어…도의적 책임 다하겠다"

최종수정 2026-03-26 12:15

[오피셜]NC 공식 입장 "경찰 조사 존중하나, 소명할 부분 있어…도의적…
NC 다이노스 이진만 대표이사가 30일 창원 NC파크에서 재개장 관련 구단 입장 및 향후 대처에 대해 공식 브리핑을 했다. 이 대표가 인사하고 있다. 창원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.30/

[스포츠조선 나유리 기자]지난해 3월 벌어진 창원 NC파크 사고와 관련해 경찰 수사 결과가 발표됐다. 관련 기관 관계자들이 대거 검찰 송치됐다.

경남경찰청 광역범죄수사대는 26일 창원 NC파크 구조물 추락 사고를 낸 혐의(업무상과실치사상·중대재해처벌법상 시민재해 등)로 창원시설공단과 원하청 시공사, 감리단, 시설 유지보수 업체, NC다이노스 구단 등 관계자 16명과 창원시설공단 법인을 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔다.

지난해 3월 28일 NC파크에서는 경기 도중 홈 구장 외벽 17.5m 높이에 붙어있던 무게 33kg의 구조물 '루버'가 떨어져 아래로 추락하면서 관중 3명이 다쳤고, 그중 1명이 치료 도중 숨지는 사고가 발생한 바 있다.

수사를 해오던 경남경찰청 광역범죄수사대는 혐의를 받고있는 관계자 20명을 입건해 조사했고, 이중 NC 구단 대표이사 등 3명에 대해서는 불송치 결정이 내려졌다. 창원시설공단 법인과 관계자 16명이 업무상과실치사상 및 중대재해처벌법 위반 혐의로 불구속 송치됐다.


[오피셜]NC 공식 입장 "경찰 조사 존중하나, 소명할 부분 있어…도의적…
루버가 철거된 NC파크 외벽의 모습. 스포츠조선DB
창원시설공단과 원하청 시공사, 감리단, 시설 유지보수 업체 관계자 15명과 NC 다이노스 구단에서는 관계자 1명이 검찰 송치됐다.

또 사고 1년전 정기 점검 당시 진단 업체로부터 구조물 하자를 전달받고도 묵살한 창원시설공단 소속 피의자 1명에 대해서는 구속영장을 신청했으나 법원에서 기각됐다.

경찰은 이번 사고가 부실 시공과 감리 소홀, 시설공단의 관리 부실, 시설공단 경영책임자의 안전보건 확보 의무 위반 등이 더해지면서 총체적으로 결합해 발생한 사고라고 보고 있다. 또 수사 과정에서 구장 유지관리 소홀과 일부 공사 관계자들의 불법 하도급 혐의도 밝혀졌다. 한두명의 관리 소홀이 아닌, 종합적 '인재'라는 결론이 내려졌다.


[오피셜]NC 공식 입장 "경찰 조사 존중하나, 소명할 부분 있어…도의적…
창원 NC파크 관중석 전경. 스포츠조선DB
NC 구단도 입장을 밝혔다. 구단은 "경찰의 수사 결과 발표 내용을 확인했습니다. 구단은 수사기관의 판단을 존중합니다"라면서도 "다만, 업무상 과실치사 혐의와 관련해서는 사실 관계와 책임 범위에 대해 소명할 부분이 있다고 판단하고 있으며, 향후 절차에 성실히 임하겠습니다"라고 전했다.


이어 "창원 NC파크의 시설 관리를 보완하기 위해 시설 전문가인 창원시설관리공단이 2026시즌부터는 창원 NC파크의 모든 시설을 담당하기로 했으며, 구단은 경기 진행과 관련된 안전 부분에 한해 담당하기로 했습니다. 이를 통해 현장 대응과 안전 관리 수준을 한층 강화하겠습니다. 아울러 구단은 유가족에 대해서도 진정성 있는 자세로 도의적인 책임을 다할 수 있도록 하겠습니다"라고 덧붙였다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 은퇴 안리, 유흥업소 직원설→편의점 음식 훔치다 체포..3번째 경찰행 ‘씁쓸’

2.

'48세' 김지연, 5개월 만에 16kg 감량 "75→59kg 성공..인생 뒤집혀"

3.

'룸살롱폭행에 억대채무까지' 이혁재, 야당 심사위원 자격 논란…"청년들이 납득할까"

4.

악뮤 수현, '위고비' 해명 후 살 더뺐다..확 달라진 얼굴선 "상상 초월"

5.

'뽀뽀녀' 20기 정숙, '나솔' 출연 후 인플루언서로 초대박 "한 달 수입=중형차 한 대"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격 실화' 홍명보호 무서워서 축구하겠나...남아공 무장 괴한, 멕시코 유명 축구 기자 간첩 혐의로 구금 '미승인 드론 사용이 이유'

2.

초구 잘 노렸는데...이정후의 2026 시즌 첫 타석은 2땅, 타점 찬스 날렸다

3.

아쉽다! SF 이정후, 개막전 첫 타석 득점권 찬스서 초구 공략 범타

4.

이정후 타순은 결국 5번, 1번부터 이정후까지는 ML 어느 팀에도 안 꿇린다

5.

"그냥 해" 잡생각 비우니 '복병'이 됐다…'112이닝 공백' 한화 불펜에 나타난 '다크호스' [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격 실화' 홍명보호 무서워서 축구하겠나...남아공 무장 괴한, 멕시코 유명 축구 기자 간첩 혐의로 구금 '미승인 드론 사용이 이유'

2.

초구 잘 노렸는데...이정후의 2026 시즌 첫 타석은 2땅, 타점 찬스 날렸다

3.

아쉽다! SF 이정후, 개막전 첫 타석 득점권 찬스서 초구 공략 범타

4.

이정후 타순은 결국 5번, 1번부터 이정후까지는 ML 어느 팀에도 안 꿇린다

5.

"그냥 해" 잡생각 비우니 '복병'이 됐다…'112이닝 공백' 한화 불펜에 나타난 '다크호스' [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.