日 최초 또 최초! 이렇게 완벽하게 영양가가 없다니 → MLB 데뷔한 日 최고 거포, '승리 확률 0%' 기이한 홈런

Chicago White Sox first baseman Munetaka Murakami runs the bases after hitting a home run in the fourth inning of the MLB game between the Chicago White Sox and the Milwaukee Brewers at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin on Saturday, March 28, 2026. Photo by Tannen Maury/UPI
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Chicago White Sox first baseman Munetaka Murakami walks to the dugout after striking out swinging in the fifth inning of the MLB game between the Chicago White Sox and the Milwaukee Brewers at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin on Saturday, March 28, 2026. Photo by Tannen Maury/UPI
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[스포츠조선 한동훈 기자] 일본의 거포 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)가 메이저리그 데뷔 2경기 연속 홈런을 때렸다.
메이저리그 공식 홈페이지에 따르면 무라카미는 화이트삭스에서 데뷔 2경기 연속 홈런을 때린 최초의 선수가 됐다.
역대 일본 타자 중에서는 조시마 켄지 이후 두 번째다.
하지만 팀이 모두 크게 지고 있던 상황에 나와서 영양가는 적었다.
무라카미는 29일(한국시각) 미국 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2026 메이저리그 밀워키 브루어스전 4번타자 겸 1루수로 선발 출전했다.
무라카미는 솔로 홈런 포함 3타수 1안타 1볼넷으로 제 몫을 다했지만 팀은 1대6으로 패했다.
무라카미는 27일 메이저리그 데뷔전에서도 홈런을 쳤다.
무라카미는 27일 밀워키전 6번타자 겸 1루수로 메이저리그 무대를 밟았다. 무라카미는 1-14로 승부가 크게 기운 9회초에 1점 홈런을 쐈다.
베이스볼 서번트에 따르면 당시 화이트삭스의 승리 확률은 0.1%에 그쳤다.
무라카미가 홈런을 친 이후에도 화이트삭스의 승리 확률은 0.1%로 변하지 않았다.
두 번째 홈런도 비슷했다.
이번에는 0-4로 뒤진 4회초에 나왔다. 앞선 경기보다 다소 나은 상황이었다.
화이트삭스는 무라카미의 홈런 덕분에 승리 확률이 12.4%에서 18.6%로 소폭 상승했다.
하지만 무라카미의 홈런이 이날 화이트삭스의 유일한 점수였다.
Chicago White Sox first baseman Munetaka Murakami runs the bases after hitting a home run in the ninth inning of the MLB game between the Chicago White Sox and the Milwaukee Brewers at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin on Thursday, March 26, 2026. The game is the home opener for the Brewers. The Brewers defeated the White Sox 14-2. Photo by Tannen Maury/UPI
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MILWAUKEE, WISCONSIN - MARCH 26: Munetaka Murakami #5 of the Chicago White Sox runs the bases after hitting a solo home run against the Milwaukee Brewers in the ninth inning during his MLB debut on Opening Day at American Family Field on March 26, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. Patrick McDermott/Getty Images/AFP (Photo by Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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무라카미는 올 시즌을 앞두고 화이트삭스와 2년 3400만달러(약 513억원)에 계약했다.
기대에 미치지 못하는 계약이었다.
무라카미는 2022년 불과 22세의 나이로 일본프로야구(NPB) 한 시즌 최다홈런 신기록(56개)을 세운 괴물이다. 무라카미의 계약 규모에 대해서 ESPN은 5년 8000만달러, 디애슬레틱은 8년 1억5850만달러, 메이저리그트레이드루머스(MTR)는 8년 1억8000만달러를 예측했다. 1억달러는 커녕 ESPN 예측치의 반토막도 안 된다.