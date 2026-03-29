"신인치곤 잘한 것" 살 떨렸던 데뷔전 극한 세이브, 100점은 못 받았다
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|28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 박정민과 하이파이브를 나누고 있는 김태형 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/
[대구=스포츠조선 정현석 기자]롯데 자이언츠의 고졸 신인 박정민이 데뷔전에서 구단 역사에 남을 대기록을 작성했다. 하지만 '츤데레' 김태형 감독은 마냥 칭찬만 하지는 않았다.
박정민은 지난 28일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 삼성과의 개막전에서 9회 마운드에 올랐다.
침묵하던 삼성 강타선이 3-6으로 추격하며 깨어나던 시점. 1사 1루에서 올라온 박정민은 디아즈에게 2루타와 전병우에게 사구를 내주며 1사 만루 위기를 자초했다.
프로무대 첫 개막전을 맞은 신인이 감당하기 힘든 절체절명의 위기.
하지만 박정민은 달랐다. "차라리 2루타를 하나 더 맞자"는 생각으로 마인드를 바꿨고, 성공으로 이어졌다. 김영웅 박세혁을 연속 삼진 처리하고 경기를 마쳤다.
⅔이닝 1안타 1볼넷 2탈삼진 무실점. 롯데 구단 역사상 신인 선수가 데뷔전에서 세이브를 기록한 것은 박정민이 최초였다.
김태형 감독은 29일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성과의 개막 두번째 경기에 앞서 "처음에는 좀 흔들렸지만 그래도 결과적으로 잘 막아줬다"며 "신인치곤 분명 잘한 것"이라고 칭찬했다. 한방이면 역전될 수 있는 9회말 1사 만루 극한의 위기에서 무너지지 않고 경기를 끝낸 배짱만큼은 합격점을 준 셈이다.
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|28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 선수들에게 박수를 보내고 있는 김태형 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/
하지만 과정에서는 아쉬움을 표했다. 김 감독은 박정민이 첫 두 타자에게 볼카운트 싸움에서 밀리며 어렵게 경기를 풀어간 점을 지적했다.
김 감독은 "중간 투수는 초구, 2구에 승부가 결정난다. 볼카운트가 몰리니까 안 맞으려고 도망가다가 체인지업을 던지더라. 그 상황에서 도망갈 데가 어디 있나. 좋은 구위를 가지고 있으면 정면으로 붙어야 한다"고 조언했다.
특히 사구를 내준 전병우와의 승부를 언급하며 "투수들이 붙어야 할 상황과 도망갈 상황을 스스로 판단해야 하는데 아직 그게 부족하다"며 상황에 맞는 투구를 주문했다. 이제 막 프로무대에 데뷔한 투수. 아직 이른 주문일 수 있지만 불펜투수로 거친 환경에서 살아남기 위해서는 가야할 길이기도 하다.
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|28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 투구하고 있는 롯데 박정민. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/
가장 살 떨렸던 순간은 김영웅과의 1사 만루 승부였다. 김 감독은 "도망갈 데가 없으니 결국 본인이 승부를 본 것"이라며 "그래도 빨리 자기 페이스를 찾아서 잘 던졌다"고 덧붙였다.
김태형 감독은 박정민에게 100점 만점의 후한 점수를 주지는 않았다. 하지만, 위기 속에서도 스스로 답을 찾아낸 신인의 잠재력 만큼은 확인했다.
롯데 불펜을 책임질 샛별의 탄생. 칭찬보다 충고로 강하게 키우는 김태형 감독 리더십 아래서 얼마나 더 단단한 투수로 성장할 지 롯데 불펜의 미래가 걸렸다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
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