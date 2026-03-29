'마이너 강등' 김혜성 5안타 폭발, 전부 150㎞ 이상의 컨택트 히팅...진작에 그렇게 치지, 3연승 로버츠 감독 시큰둥?

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[스포츠조선 노재형 기자]극한의 무력시위다. 김혜성이 마이너 강등 설움을 불방망이를 휘두르며 만천하에 알렸다.
이로써 김혜성은 트리플A 2경기에서 타율 0.600(10타수 6안타), 1타점, 5득점, 1삼진, OPS 1.300을 마크했다. 특히 이날 5타석에서 터뜨린 안타는 전부 배트 중심에 제대로 맞힌 타구들이었다. 타구속도가 전부 93마일(150㎞) 이상이었다.
타격폼이 무너졌다는 이유를 대며 그를 마이너리그로 보낸 데이브 로버츠 감독에게 정확히 맞히는 타격을 제대로 보여준 것이다. 로버츠 감독은 분명 이날 김혜성의 타격 정보를 보고받았을 것이다. 메이저로 불러올릴 생각을 먹게 될 지는 알 수 없지만, 한 경기만 놓고 판단할 것 같지는 않다. 꾸준히 안타를 만들어내야 한다.
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김혜성은 1-6으로 뒤진 3회 다시 선두타자로 들어가 안타를 또 날렸다. 벨로조의 초구 87.8마일 한가운데 높은 싱커를 잡아당겨 1루쪽으로 강습 내야안타를 쳤다. 타구속도가 102.4마일로 상대 1루수가 다이빙 캐치로 잡으려 했지만 미트를 맞고 2루쪽으로 흘러 안타가 됐다. 이어 김혜성은 제임스 팁스 3세의 중월 3루타 때 홈을 파고들어 득점을 기록했다. 오클라호마시티는 계속된 찬스에서 라이언 피츠제랄드의 적시타로 다시 한 점을 보태 3-6으로 따라붙었다.
오클라호마시티는 4회 공격에서 3점을 보태며 승부을 6-6 원점으로 돌렸다. 김혜성의 2루타가 귀중한 연결고리가 됐다.
무사 1,3루서 마이클 시아니의 땅볼 때 한 점을 추가한 오클라호마시티는 계속된 1사 1루서 김혜성의 우익선상 2루타로 한 점을 보태 5-6으로 따라붙었다. 김혜성은 좌완 카슨 스키퍼의 2구째 한복판으로 떨어진 78.6마일 슬라이더를 잡아당겨 우익선상으로 93마일로 흐르는 2루타를 터뜨리며 1루주자 시아니를 홈으로 불러들였다.
오클라호마시티는 계속된 1사 2루서 팁스의 2루타로 김혜성이 득점을 올려 6-6 동점을 만들었다.
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오클라호마시티는 8회에도 김혜성의 안타가 기폭제가 돼 4득점하며 승부에 쐐기를 박았다. 1사후 타석에 들어선 김혜성은 좌완 루이스 페랄타의 5구째 81.7마일 몸쪽으로 떨어지는 커브를 받아쳐 94.9마일의 속도로 날아가는 중전안타를 터뜨린 뒤 팁스의 2루타로 3루로 간 뒤 워드 타석에서 나온 상대의 보크로 홈을 밟았다. 팀은 이후 피츠제랄드의 3점홈런으로 13-6으로 달아나며 승부를 갈랐다.
한편, 다저스는 이날 애리조나 다이아몬드백스와의 홈경기에서도 3대2로 승리하며 개막 3연전 스윕을 완성했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com