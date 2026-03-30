'이젠 돌아와야 할 때?'…고우석, 마이너 첫 등판 ⅓이닝 4실점 '패전'→최악 투구 '스트라이크를 못 던지네'

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악몽 같은 연장 10회말이었다. 팀이 연장 10회초 승부치기 끝에 3점을 뽑아내며 7-4로 앞선 상황, 마무리 중책을 맡고 마운드에 오른 고우석은 시작부터 흔들렸다. 무사 2루에서 만난 첫 타자 브라이언 데 라 크루즈와 8구까지 가는 접전을 벌였으나 끝내 볼넷을 허용했다. 이어 케일럽 리케츠를 중견수 뜬공으로 처리하며 한숨을 돌리는 듯했지만, 후속 타자 크리스티안 카이로에게 다시 스트라이크 하나를 던지지 못하고 스트레이트 볼넷을 내주며 1사 만루 위기를 자초했다. 특히 이 과정에서 2구째에서는 피치클락 위반으로 볼이 선언되며 심리적으로 크게 흔들리는 기색이 역력했다.
결국 1사 만루에서 폴 매킨토시와의 승부에서도 바깥쪽 공이 모두 빠지며 '밀어내기 볼넷'으로 첫 실점을 허용하고 마운드를 내려왔다. 아웃카운트 단 하나만을 잡은 채 마운드를 내려온 고우석의 책임 주자들은 후속 투수 브레넌 하니피가 역전 2타점 2루타를 얻어맞으며 모두 홈을 밟았고, 스코어는 7-8로 뒤집혔다.
불과 2주 전 끝난 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 보여준 위력적인 모습은 찾아볼 수 없었다. 당시 고우석은 대표팀 유니폼을 입고 3경기 3.2이닝 동안 단 한 개의 사사구도 내주지 않는 완벽투를 펼치며 빅리그 복귀에 대한 기대감을 높였다. 특히 지난 14일 마이애미 론디포파크에서 열린 8강 도미니카 공화국전에서는 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고 파드레스), 케텔 마르테(애리조나 다이아몬드백스), 후안 소토(뉴욕 메츠)로 이어지는 초호화 상위 타선을 삼자범퇴로 돌려세우며 강렬한 인상을 남겼다. 하지만 정작 소속팀 복귀 후 첫 실전에서 제구 불안이라는 고질적인 숙제를 다시 노출했다.
고우석은 이번 시즌을 앞두고 "올해가 마지막이다. 안 되면 죽어야겠다는 마인드로 하겠다"며 배수의 진을 쳤다. 2023년 LG 트윈스의 통합 우승을 이끌고 화려하게 미국 땅을 밟았지만, 샌디에이고와 마이애미를 거치며 방출과 부상이라는 시련을 겪었다. 올해 다시 디트로이트와 마이너 계약을 맺고 "내 능력이 어디까지인지 보고 싶다"며 의지를 다졌으나, 개막전 평균자책점 81.00이라는 잔인한 현실에 직면했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com