KBO 역사상 최초 기록 탄생, 김도영 지분도 있다? "아무래도 병살타 쳤으면…" [부산 현장]

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 9회초 무사 1루 KIA 아데를린이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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[부산=스포츠조선 이종서 기자] "1루에서 (김)도영이가 너무 플레이를 잘해줬다."

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아데를린 로드리게스(KIA)는 지난 8일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 원정경기에 5번-지명타자로 선발 출전해 5타수 1안타(1홈런) 3타점 1득점을 기록했다.

이날 홈런을 쏘아올리면서 KBO리그 최초의 기록을 하나 작성했다. 해럴드 카스트로의 부상 대체 외국인선수로 온 아데를린은 지난 5일 한화전에서 데뷔전을 치렀다.

첫 경기 첫 타석에서 홈런을 친 아데를린은 6일 한화전에서 안타 두 방을 모두 홈런으로 장식했다.

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7일 한화전에서 무안타로 침묵했지만 8일 9회초 롯데 쿄야마의 직구를 공략해 가운데 담장을 넘겼다. 아데를린은 KBO리그 최초로 데뷔 후 4안타를 모두 홈런으로 친 선수로 이름을 남겼다.

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아데를린의 4번째 안타이자 4번째 홈런. 앞선 타석에서 병살타를 면한 게 컸다. 7회초 1사에서 박상준의 2루타와 김선빈의 안타가 나왔다. 이어 김도영의 볼넷으로 만루. 아데를린이 친 타구가 유격수 방향 땅볼로 굴러갔다. 이 과정에서 롯데 유격수 전민재의 포구 실책이 나왔다. 결국 KIA는 아웃카운트 없이 득점만 올릴 수 있게 됐다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 아데를린이 타격을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

이범호 KIA 감독은 "병살타를 치고 그 다음 타석에서 들어가는 것과 안 치고 들어가는 건 굉장히 큰 차이가 있다. 1루에서 (김)도영이가 플레이를 잘해줬다. 아마 유격수가 타자 주자가 느리다는 걸 알고 준비를 했다. 그런데 2루에만 공이 도달하면 병살타가 되니 한 점이라도 덜 주기 위해서 전민재가 판단을 한 거 같다. 도영이는 느린 타구라 한 발이라도 더 가서 2루에서 살아준다면 1루에서도 살 수 있다고 생각한 거 같다. 그랬던 게 상대 실책으로 나오게 된 거 같다. 그 덕분에 아데를린도 다음 타석에 편하게 들어갈 수 있었던 거 같다"고 이야기했다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 7회초 1사 만루 KIA 아데를린 타구를 롯데 유격수 전민재가 실책하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.08/

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이 감독은 "느린 타구가 왔을 때 1루 주자가 2루에서 살면 득점이 되거나 한 명만 아웃이 될 수 있다는 걸 계속 연습해서 선수들 몸에 배어있는 게 있다"고 했다.

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4안타를 모두 홈런으로 장식하는 등 파워를 과시한 만큼, 앞으로 상대도 정면 승부를 피할 가능성이 높아졌다. 이 감독은 "홈런도 안타고, 안타도 안타다. 4홈런이긴 하지만 4안타라고 생각하면 더 쉽다. 우리나라 투수에 대한 유형이나 이런 걸 나도 그렇고, 타격 파트에서도 계속 이야기를 해주고 있다. 홈런 4개를 쳤는데 이 선수를 막기 위해 누가 공을 가운데 주겠나. 이제 어려운 공이 오는 건 당연하다. 그걸 참아야 다음에 스트라이크가 오니까 참아주는 능력을 키우는 게 중요하다. 우리나라 선수에게 정보를 계속 옆에서 주고 있으니 그런 부분은 점점 강해지지 않을까 싶다"고 말했다.

한편 KIA는 9일 박재현(좌익수)-박상준(1루수)-김선빈(2루수)-김도영(3루수)-아데를린(지명타자)-나성범(우익수)-김호령(중견수)-김태군(포수)-박민(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

부산=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com