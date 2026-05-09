'사망선고 기적 회복' 유열, 초등생子에 남긴 유언장 공개 "약속한 많은 일 못지켜 미안해"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 유열이 폐섬유증 투병 당시 직접 작성했던 유언장을 공개한다.

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9일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "되돌아온 유열의 유언장"이라는 제목과 함께 짧은 선공개 영상을 공개해 눈길을 끌었다.

공개된 영상에는 10년간 폐섬유증 투병 생활을 이어온 유열이 남긴 유언장이 담겨 먹먹함을 더했다. 그는 먼저 아내를 향해 "혹시 그럴 일 없길 기대하지만 만일 하늘나라에 가게 된다면 모든 게 '감사'였다고 전해주세요"라고 담담히 적었다.

이어 아직 어린 아들을 향한 메시지도 남겼다. 유열은 "사랑하는 아들 정윤아, 아빠와 약속한 많은 일들을 못 해서 아빠도 마음이 너무 아프다. 실컷 울고 늘 나눔의 삶을 살길 바란다"며 남겨질 가족을 향한 애틋한 마음을 전했다.

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또한 그는 자신의 지난 삶을 돌아보며 "우리에게 주어진 일상의 모든 일들이 참으로 감동이었다. 훗날 기쁘게 다시 만나요. 그럼 안녕"이라고 담담히 적어 깊은 울림을 더했다.

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특히 해당 유언장은 불과 2년 전인 2024년 8월 1일 새벽에 작성된 것으로 알려지며, 더욱 진한 감동을 자아내고 있다.

유열이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 13일 오후 8시 45분 방송된다.

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한편 유열은 1986년 데뷔 이후 '지금 그대로의 모습으로', '이별이래', '화려한 날은 가고' 등 '유열 감성'으로 대변되는 수많은 히트곡을 탄생시킨 80년대 한국 발라드의 대표 주자다. 지난 2023년 '폐섬유증'으로 사망 선고까지 받으며 활동을 잠정 중단해 안타까움을 자아냈던 유열은 최근 건강해진 모습으로 활동 재개를 알린 바 있다.

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최근 유열은 '불후의 명곡'에 출연해 투병 당시 상황을 직접 털어놓은 바 있다.

당시 유열은 "9년 전부터 폐섬유증이 진행되다가 재작년 5월 독감으로 입원했는데, 그 길로 병원에 계속 입원해 6개월 정도 중환자실에 있었다"며 "나중에는 생명이 위중한 지경까지 갔다"고 당시를 떠올렸다.

이어 그는 "재작년 7월 말 폐 이식 수술을 받았다"며 "정말 감사하게도 회복 상태가 좋아 병원에서도 많이 놀라고 있다. 스스로도 기적을 경험했다고 생각한다"고 말했다.

또 "그동안 정말 많은 분들의 응원과 기도를 받았다"며 "무엇보다 폐를 기증해주신 분과 가족에게 어떤 말로도 감사함을 다 표현할 수 없다"고 말하며 눈시울을 붉혔다.