유승준, 병역기피 논란 언급한 팬 댓글에 결국 눈물.."그런 기억 남겨 죄송"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유승준(미국명 스티브 승준 유)이 팬들의 댓글을 읽던 중 눈물을 보였다.

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9일 유승준의 유튜브 채널에는 '이제부터 제가 직접 말씀드리겠습니다! 저를 기억하시는 분들을 위해…유승준 Q&A 시작합니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 유승준은 팬들의 댓글에 답하는 시간을 가졌다. 한 팬은 '아직까지 춤, 노래 모든 아이돌 포함 형님 수준에 못 미친다. 다시 할 수 있으면 보고 싶긴 하다'라는 댓글을 남겼다.

이에 유승준은 "과장된 말씀이다. 감사하다"며 미소를 감추지 못했다. 이어 "칭찬해 주시는데 감사하고 좋다"고 솔직한 마음을 밝혔다.

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또 다른 팬은 '너무나 좋아했던 사람인데 군대만 갔다 왔어도 아니 처음부터 그냥 가족이 미국에 있어서 시민권 따고 못 간다고 했어도 그 당시에는 다들 너무 사랑해서 그냥 넘어갔을 텐데 아깝고 안타까울 따름이다'라는 댓글을 달았다. 이를 본 유승준은 먹먹한 표정으로 "감사하다"고 인사했다.

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이어 유승준은 또 다른 팬의 댓글을 읽던 중 결국 눈물을 보였다. 두 딸을 키우는 아빠라고 밝힌 한 팬은 '뉴스 계속 나올 때 심하게 욕했던 사람 중 한 명인데 인생 살다 보니까 내가 그때 왜 다른 사람들과 같이 욕했을까라는 생각들과 후회와 죄송한 마음이 든다. 말로 표현하지 못할 정도로 힘들었을 텐데 다시 보고 싶다'고 전했다.

이에 유승준은 "감사하다. 나한테 죄송할 필요 없고, 내가 죄송하다. 그런 기억을 남겨드려서 다시 한번 죄송하다는 말씀드린다"며 "기회가 된다면 좋은 추억만 만들어드릴 수 있도록 노력하겠다"며 눈시울을 붉혔다.

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유승준은 변함없이 자신을 응원해주는 팬들의 댓글에 눈물을 보인 뒤 "나이먹고 주책이다"라며 "감사하고 너무 고맙다. 이렇게 부족한데도 응원해 줘서 고맙다"고 전했다.

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한편 1997년 한국에서 가수로 데뷔한 유승준은 공익근무요원 소집 통지를 받은 상황에서 2002년 1월 해외 공연을 이유로 출국한 뒤 미국 시민권을 취득해 병역 의무를 기피했다는 의혹에 휩싸이며 2002년 한국 입국이 제한됐다.

이후 유승준은 2015년 LA 총영사관에 재외동포(F-4) 비자 발급을 신청했으나 거부당하자, 소송을 냈다. 대법원은 두 차례에 걸쳐 유승준의 손을 들어줬지만, LA 총영사관은 3차 비자 발급도 거부해 세 번째 소송의 항소심이 현재 진행 중이다.