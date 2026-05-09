27기 현숙, 펑펑 울땐 언제고..'한의사' 상철에 ♥팔짱 플러팅 "겨드랑이 빌려도 돼요?"(나솔사계)

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[스포츠조선 김소희 기자]'나솔사계' 27기 현숙이 13기 상철이 또 한번 '핑크빛' 분위기를 풍긴다.

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오는 14일(목) 밤 10시 30분 방송되는 ENA와 SBS Plus의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')를 앞두고 제작진은 마지막 로맨스 스퍼트를 내는 '한 번 더 특집' 솔로남녀의 모습을 담은 예고편을 공개했다.

이번 예고편에서 27기 현숙은 13기 상철과 다정하게 밤길을 걷다가 "저 잠시 겨드랑이 빌려도 되요?"라고 슬쩍 묻는다. 13기 상철은 깜짝 놀라서 "겨드랑이 어떻게 빌릴 건데요?"라며 '동공 확장'을 일으킨다. 27기 현숙은 수줍은 미소와 함께 "저 약간 어질어질 해서"라고 말하고, 13기 상철은 곧장 팔짱을 내어준다. 이에 27기 현숙은 바로 팔짱을 끼면서 행복한 표정을 짓는다.

데이트 선택이 어긋나 알래스카급 냉기류를 풍기던 두 사람이 어떻게 급격히 '찐 커플 모드'가 된 건지 궁금증이 쏠리는 가운데, 27기 영철은 17기 순자를 불러내 "앞으로 또 (데이트) 선택할 거 있으면 17기 순자 님한테 계속 할 거다"라고 고백한다. 이어 그는 "우리 더 친해져요"라고 하더니 자신의 어깨로 17기 순자를 슬쩍 치면서 자연스런 스킨십을 한다. 17기 순자는 "좋아요, 좋아요"라며 고개를 끄덕여 새로운 핑크빛 기류를 느끼게 한다.

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한편 20기 영식은 25기 영자를 찾아가 혼란스런 속내를 토로한다. 그는 "이게 여자로 좋은 건가, 친한 동생으로 좋은 건가?"라고 돌직구 발언을 던진다. 25기 영자는 "마음의 결정은 하고 온 거야?"라며 지그시 그를 바라본다. 20기 영식은 "결정을 하기 직전이야"라고 밝히는데, 이에 실망한 듯 25기 영자는 "음…"이라며 입을 굳게 닫는다. 과연 '최종 선택' 때 두 사람이 어떤 결정을 내릴지 궁금증이 솟구친다.

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이제 최종 선택까지 하루를 남겨 두고 있는 '한 번 더 특집' 솔로남녀들의 로맨스 여정은 14일(목) 밤 10시 30분 방송되는 ENA와 SBS Plus의 '나솔사계'에서 확인할 수 있다