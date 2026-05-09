한화 1승 날린 통한의 주루 미스...하주석이 기본 망각했나, 코치 지시였나

12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 한화 하주석이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/

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[스포츠조선 김용 기자] 기본 망각한 주루 플레이에 날아간 승리.

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혈전이었다. 양팀 모두 우당탕탕 정신 없이 싸웠다. 많은 승부처가 있었고, 아쉬움이 남는 장면들이 속출했다. 그 와중에 이긴 건 LG 트윈스. 마지막 집중력 싸움에서 앞섰다. 왜 강팀인지 보여준 경기.

연장 11회 접전 끝 8대9로 패한 한화 이글스 입장에서는 뭐가 가장 아쉬었을까.

여러 장면이 떠오르지만 마지막 9회 끝내기 찬스를 얘기하지 않을 수 없다.

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극적으로 8-8 동점을 만든 9회말. 1사 2, 3루 끝내기 찬스. 동점까지 만든 기세를 몰아 경기를 끝낼 수 있는 분위기였다.

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이원석이 바뀐 투수 김영우의 5구째 공을 밀었다. 안정적인 희생플라이 타점을 만들기에는 비거리가 짧았지만, 타구가 낮고 빠르게 갔다. 확실한 건 LG 우익수 홍창기가 잡더라도, 편하게 포구할 수 없는 타구였다. 안타가 될 확률도 많았다.

3루주자는 하주석. 순간적인 판단이 필요했다. 홍창기가 타구 처리를 못해 안타가 된다면 쉽게 3루에서 홈에 들어올 수 있었다. 만약 슬라이딩 캐치 등 어려운 자세로 잡으면, 희생플라이가 완성될 수 있었다. 둘 중 하나일 확률이 높았기에, 컨택트가 되는 순간 스킵 동작을 취한 후 재빨리 3루로 귀루해야 했다.

20일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기, 2회말 무사 2,3루 한화 하주석이 1타점 동점타를 치고 질주하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.20/

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하지만 타구를 지켜보던 하주석은 홍창기의 슬라이딩 캐치가 성공되는 걸 본 후 3루로 돌아갔다. 그 사이 재빨리 일어난 홍창기가 송구를 했기에 홈으로 들어올 수 없었다.

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이런 상황이면, 이렇게 해야겠다는 상황을 머릿속에 그리고 있어야 했다. 평소 훈련도 중요하다. 상황이 만들어지면, 몸이 바로 반응할 수 있게 말이다. 선천적인 센스 문제일 수도 있다. 내야 땅볼이 아니고 외야로 공이 날아가는 순간, 무조건 3루로 붙는 게 기본이었다. 외야로 빠져나가는 안타면, 3루로 돌아왔다 가도 시간이 충분했다. 희생 플라이 상황에 대비해야 했다 .경기를 중계한 박용택, 조성환 해설위원 모두 한 목소리로 "타구를 보고 바로 3루로 돌아갔어야 했다"고 지적했다.

변수는 김재걸 3루 베이스코치의 문제일 수도 있었다는 것. 선수가 긴장되는 상황에서도 작전을 수행할 수 있게 경기 중이든, 경기 전이든 숙지를 시키는 게 임무다. 또 그 장면을 보면 하주석 뒤에 있던 김 코치가 홈쪽으로 손을 내젓는 장면이 보인다. 김 코치가 일찌감치 타구 판단을 안타로 하고 하주석에게 홈으로 대시하라는 지시를 내려 하주석이 귀루를 하지 못한 상황일 수도 있다. 이런 상황이었다면 선수는 코치 지시를 따른 것이기에 책임이 덜해질 수 있다.

물론 타구가 매우 빨랐고, 순간적으로 일어난 일이기에 선수와 코치 모두 상황 판단이 힘들 수 있었겠지만, 한화 입장에서는 두고두고 아쉬울 수밖에 없었다.

여기서 끝내기 결승점을 뽑지 못한 한화는 11회초 박해민에게 통한의 결승 적시타를 허용하며 무너졌다. 그렇게 5시간 가깝게 전력만 쓰고, 1패를 떠안아야 했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com