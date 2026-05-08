손담비, 기은세와는 달랐다…공사 소음에 손편지+떡 돌린 '개념 행보'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 3개월간 이어진 인테리어 공사로 인한 소음 피해를 우려해 이웃들에게 직접 손편지와 떡을 돌리는 모습으로 훈훈함을 안겼다.

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최근 배우 기은세의 '민폐 공사 논란'이 화제를 모은 가운데, 손담비의 세심한 배려가 재조명되고 있다.

8일 유튜브 채널 '담비손'에는 '해이는 과연 어린이 대공원에서 첫 걸음에 성공했을까요? 해이 외출기ㅣ육아vlog'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 손담비는 외출 준비에 앞서 떡과 선물 포장을 하는 모습을 공개했다.

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그는 "제가 인테리어 공사를 3개월 동안 해서 사실 소음이 조금 있었다"고 털어놨다.

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이어 "아래층 분들에게 너무 죄송스러웠다"며 "원래 더 빨리 끝내려고 했는데 갑자기 드라마에 들어가게 되면서 정신이 없었다"고 설명했다.

손담비는 유명 떡집에서 직접 떡을 주문한 뒤 손편지까지 준비했다.

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그는 "지금 손편지를 쓰려고 준비 중"이라며 이웃들에게 진심 어린 사과를 전했다.

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영상에는 손담비가 포장된 떡 상자를 하나하나 챙기는 모습도 담겼다. 단순한 선물이 아닌 직접 쓴 편지까지 더해져 눈길을 끌었다.

최근 배우 기은세 역시 평창동 자택 공사 과정에서 발생한 소음과 주차 문제로 이웃 민원이 제기되며 논란에 휩싸인 바 있다.

이후 기은세는 주민에게 보낸 사과 DM과 직접 청소하는 사진을 공개하며 수습에 나섰다.

이 가운데 손담비는 민원이 불거지기 전 먼저 이웃을 챙기는 모습을 보여주며 "배려가 돋보인다", "이런 게 진짜 개념 행보다", "손편지까지 준비한 정성이 보기 좋다" 등의 반응을 얻고 있다.

한편 손담비는 이날 영상에서 딸 해이의 첫 걸음 순간과 현실 육아 일상도 함께 공개하며 팬들과 소통했다.

narusi@sportschosun.com