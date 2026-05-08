박수홍 딸 재이, 18개월에 '종소세' 대상자 등극..."1세부터 세금 내는 애국자"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍의 딸 재이가 생후 18개월 만에 남다른 존재감을 드러내며 광고계의 뜨거운 러브콜을 받고 있는 가운데, 이제는 '종합소득세'를 내게 됐다는 소식까지 전해져 놀라움을 안기고 있다.

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8일 김다예는 자신의 SNS를 통해 "1세부터 세금 내는 애국자"라는 글과 함께 딸 재이의 근황을 공개했다.

앞서 박수홍·김다예 부부의 딸 재이는 돌이 되기 전부터 광고계의 뜨거운 관심을 받아왔다.

귀여운 외모와 사랑스러운 매력으로 SNS와 유튜브에서 큰 화제를 모으며 각종 광고 제의가 끊이지 않았던 것.

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특히 재이는 생후 18개월이라는 어린 나이에도 불구하고 무려 광고 18개를 촬영한 것으로 알려져 놀라움을 자아냈다.

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또한 박수홍, 김다예 부부가 딸 재이와 함께 운영 중인 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍' 역시 뜨거운 인기를 끌고 있다. 최근에는 광고 및 PPL 섭외 요청이 폭주하면서 일정이 무려 9주 차까지 밀려 있는 상황인 것으로 전해졌다.

이에 김다예는 "진짜 무슨 복이냐. 너무너무 감사하다"며 벅찬 심정을 드러냈다. 그는 갑작스럽게 늘어난 관심과 사랑에 감사함을 전하며 "앞으로도 진솔한 콘텐츠로 보답하겠다"고 인사를 남기기도 했다.

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한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고를 마친 뒤 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 2024년 시험관 시술 끝에 딸 재이를 품에 안으며 많은 축하를 받았다.

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현재 세 사람은 유튜브를 중심으로 일상과 육아 이야기를 공유하며 활발하게 소통 중이며, 재이는 어린 나이에도 독보적인 화제성을 자랑하며 랜선 이모·삼촌들의 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com