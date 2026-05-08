박준규, 방송서 사라진 이유.."12억 사기 당하고 월세 빌라로”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박준규가 뮤지컬 제작 과정에서 사기를 당한 뒤 거액의 빚을 떠안고 이를 갚아가며 생활하고 있다고 고백했다.

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지난 7일 방송된 MBN '특종세상'에는 드라마 '야인시대'에서 '쌍칼' 역으로 큰 인기를 얻었던 박준규가 출연해 근황을 전했다.

이날 박준규는 "요즘은 작품을 기다리며 버티는 시간이 더 힘든 것 같다"며 배우 시장의 현실적인 상황을 언급했다. 그는 "좋은 역할이 올 때까지 버티는 것도 쉽지 않은 시기"라고 말했다.

또한 그는 어머니부터 아들까지 3대가 20년간 거주했던 서울 아파트를 처분하고 보다 작은 월세 빌라로 이사했으며 차량도 처분한 상태라고 밝혔다.

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현재는 아내 진송아의 활동을 도우며 생활하고 있다. 진송아는 라이브 커머스 쇼핑호스트로 활동 중이다.

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박준규는 특히 뮤지컬 제작 과정에서 큰 금전적 피해를 입은 사실을 털어놨다.

그는 "뮤지컬 제작했다가 그게 아주 안 좋게 됐다. 초반에 잘 되다가 어느 순간 안 되게 됐다. 이후 관객이 줄면서 적자가 계속됐다"며 "결국 공연을 중단하고 극장에서 빠져나왔다"고 회상했다.

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이어 "그렇게 해서 이것저것 다 일이 꼬이기 시작하더니 한 번에 안 좋게 됐다"고 털어놨다.

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아내 진송아는 당시 상황에 대해 "사실은 제가 하지 말라고 말렸다. 제작 자체를 투자까지 맡게 되면서 부담이 커졌고, 결국 약 12억 원 규모의 자금이 들어갔다. 두 사람이 얼마씩 투자를 하기로 했는데 알고 보니 계약서에 회사 이름을 제 이름으로 바꿨다더라. 그래서 제가 다 책임져야 되는 상황이 됐다"고 설명했다.

뮤지컬 실패로 투자 자금을 날린 것도 모자라 이면 계약으로 사기까지 당하며 큰 빚을 지게 된 박준규 부부. 이후 활동까지 줄어들면서 지금까지도 빚을 갚기 위해 노력 중이라고 했다.

박준규는 "한 번에 해결할 수 있는 상황이 아니라 꾸준히 일하면서 갚아가고 있다"며 "아내와 함께 버티며 해결해 나가고 있다"고 말했다.

tokkig@sportschosun.com