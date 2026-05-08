한윤서 예비시모, 상견례 직전 취소 통보 "예의없어 보여서, 천방지축"(사랑꾼)

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[스포츠조선 김소희 기자]'조선의 사랑꾼'에서 예비 시어머니와의 만남 불발 사태를 맞은 '41세 예비신부' 한윤서의 비하인드 스토리가 공개된다.

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11일(월) 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 '41세 노처녀' 한윤서와 예비 시어머니의 만남 불발 이유가 공개된다. 지난 방송에서 한윤서는 상견례를 하기로 한 예비 시어머니의 갑작스러운 만남 취소로 안타까움을 자아낸바 있다.

영상에서는 예비 시아버지 홀로 한윤서와 먼저 마주했다. 어색한 분위기 속에 예비 시아버지는 조심스럽게 아내의 속마음을 전했다. 예비 시아버지는 "엄마도 원래 (한윤서와의 만남을) 좋아했는데, (방송에) 술 먹고 이상한 모습이 나오니까...아, 뭐 방귀도 뀌더만"이라며 만남이 취소된 결정적 계기가 한윤서의 과거 모습이라고 언급했다. 또한, 예비 시아버지는 "그런 것 때문에 예의도 없는 것 같고...천방지축 같은 모습을 봤나 보더라. 웃기라고 한 건데..."라며 개그우먼인 예비 며느리를 이해했다. 그러면서도 그는 아내의 완고한 태도에 난처함을 표했다.

이에 한윤서의 예비 신랑은 "오늘 아버지가 윤서 봤으니까, 잘 이야기해달라"라며 간절하게 부탁했다. 과연 예비 시어머니와의 만남에서 한윤서는 오해를 풀 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

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위기에 빠진 한윤서의 결혼식 준비 과정은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 5월 11일(월) 오후 10시에 공개된다. (사진 제공 = TV CHOSUN '조선의 사랑꾼')