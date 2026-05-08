고현정, 50년 만에 돼지고기 먹었다 "10세 전에 먹고 처음..모르는 게 많아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고현정이 약 50년 만에 돼지고기 먹기 도전에 나섰다.

Advertisement

7일 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '고현정 길들이기'라는 제목으로 영상이 공개됐다.

영상에서 강민경은 고현정과 함께 자신의 단골 냉동 삼겹살 가게를 찾았다. 강민경은 "여기는 냄새도 안 나고 김치가 일단 너무 맛있어서 성공할 수도 있을 거 같다. 제발 맛있게 먹었으면 좋겠다. 언니가 아프고 나서 기운이 진짜 너무 없다"며 안쓰러워했다.

고현정은 퀭해진 자기 눈을 가리키며 "내 눈 보이지? 새벽에 너무 아팠다"고 털어놨다. 그러면서도 즉석에서 아이 리프팅을 시도하더니 "옛날에 내가 실물로 이런 곳에 나타나면 그냥 쓰러졌다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

Advertisement

약 50년 만에 돼지고기 먹기 도전에 나선 고현정은 "어떡해"라며 긴장한 기색을 감추지 못했다. 이어 크게 한 번 심호흡한 뒤 구운 김치를 곁들인 쌈을 입에 넣고는 "나쁘지 않다. 너무 맛있다. 이게 웬일이냐. 내가 생각했던 돼지 냄새가 하나도 안 난다"며 놀라워했다.

Advertisement

고현정은 "냉삼은 먹어본 적도 없고, 돼지고기를 먹은 적이 있는데 그때 너무 기함했다. 그 뒤로 돼지고기라는 걸 안 먹었다. 그게 10살 전이었다"고 회상했다. 그러면서 "앞으로는 냉삼 아니면 안 먹겠다"며 냉동 삼겹살의 매력에 푹 빠진 모습을 보였다.

강민경은 "언니는 무서워하는 게 많다. 너무 쫄보다. 과정까지 가는 게 좀 어려운 거 같다"고 말했고, 고현정은 "내가 진짜 모르는 게 너무 많다"고 인정했다. 이어 "2~30대 때 해봤어야 했는데 그때 안 하니까"라며 "(돼지고기를) 56년 만에 먹는다"고 털어놨다.

Advertisement

이후 고현정은 몇 주 뒤에 다시 강민경과 만나 냉동 삼겹살을 먹었다. 그는 "요즘은 냉삼 생각뿐"이라며 직접 고기와 김치를 구워 먹는 달라진 모습으로 눈길을 끌었다.