고우림, ♥김연아와 결혼 결심한 이유 "털털하고 검소해..잡아야겠다 생각"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 포레스텔라 고우림이 아내 김연아와 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

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7일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 '성악돌의 미친 예능감 [한 끼 줄게~스트 with.민규&우림]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김준호는 김연아와 결혼한 지 1년 만에 입대했던 고우림을 향해 "김연아 선수 놔두고 군대 간 거면 거의 사기 결혼 아니냐"며 몰아가 웃음을 자아냈다.

이에 고우림은 "사실 이미 연애 시작할 때부터 군대 안 갔다 온 게 미안한 마음이 있어서 중간에 군대에 다녀와야 할 수도 있다고 했는데 (김연아가) 흔쾌히 이해해 줬다"고 밝혔다.

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김연아와 비밀 연애를 시작할 때부터 결혼 전제로 만났다는 고우림은 "만나기 시작할 때부터 이 사람은 뭔가 결혼까지 갈 수 있을 것 같은 확신이 있었다"며 "내가 차분하고 무던한 스타일인데 그런 부분이 둘이 되게 비슷한 점이 있다"고 말했다.

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이어 "연아 씨는 털털하고, 만나면서 참 검소한 사람이라는 걸 많이 느꼈다. 그래서 이 사람을 잡아야겠다고 생각했다"고 덧붙였다.

한편 고우림은 이날 설렘과 안정감 중 어떤 것이 더 중요하다고 느끼냐는 질문에 "안정감이 더 중요하다. 나나 연아 씨나 둘 다 결혼한 후의 안정감을 굉장히 소중하게 생각한다"고 밝혔다.

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또한 설렘을 느끼는 순간에 대해서는 "집에 갈 때마다 설렘이 있는 거 같다. '너무 설렌다' 이거는 아니지만 설렘의 감정이 항상 지속적으로 있고 그게 쌓여서 안정감이 된다고 생각한다"고 전했다.